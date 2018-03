Som medlem av justiskomiteen på Stortinget og representant for alle oss i Rogaland står Solveig Horne foran en viktig avgjørelse denne måneden. Velger hun rett, blir Norge litt tryggere.

Tør ta grep

8. mars feirer vi kvinnedagen. I samme måned får vi vite om justiskomiteen går inn for en norsk samtykkelov. Nå trenger vi politikere som tør å ta grep, for etter flere måneder med #metoo står regjeringen igjen uten et eneste nytt politisk grep for å bekjempe seksuelle overgrep mot kvinner.

Det er påfallende, siden svenskene allerede har gitt oss en lissepasning. I desember 2017 kom nyheten om at den svenske regjeringen går inn for en samtykkelov. Liknende bestemmelser er også innført i Canada, Irland, Belgia, England og Skottland.

I norske rettssaler rettes søkelyst fortsatt på hvorvidt det er brukt vold eller trusler, eller om offeret var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg. Det er tilsynelatende mindre interessant om den seksuelle omgangen var frivillig og bekreftet gjennom et gjensidig samtykke. Et tydelig nei er ikke nok til å få dømt til voldtekt.

Med en samtykkebasert voldtektslovgivning vil det avgjørende spørsmålet i rettssalen være om det har vært gjort et forsøk på å sjekke om ønsket om å ha sex var gjensidig og bekreftet. #Metoo-kampanjen viser at behovet for en slik lov er akutt.

Vittige stemmer har harselert med at en samtykkelov fører til at du må signere kontrakter hver gang du skifter stilling i sengehalmen. Sånn er det ikke. En slik lov vil ikke innebære at du må ha med deg en advokat på soverommet. Målet er at du skal forsikre deg om at den du har sex med, faktisk har lyst før du setter i gang. Og at du skal kunne godtgjøre at du faktisk prøvde.

Effekt?

Vil en samtykkelov ha noe effekt? I Skottland tyder foreløpige undersøkelser på at flere voldtekter anmeldes, fordi de voldtektsutsatte faktisk vil ha en sjanse i rettssystemet.

Bør menn så bekymre seg for sin egen rettssikkerhet? Selvsagt ikke. Vi er alle glade for at det er høye krav til bevisførsel i Norge, og at ingen kan dømmes uten at påtalemyndighetene har bevist skyld utenom enhver rimelig og fornuftig tvil. Bevisene ved en samtykkebasert voldtektslovgivning vil være de samme typer bevis som i dag – vitneerklæringer, elektronisk informasjon, rettsmedisinske funn, dokumentasjon fra åsted og annet som belyser hendelsesforløpet rundt en anmeldt voldtekt.

Tar Horne oppfordringen?

Amnesty International har i flere år oppfordret norske myndigheter til å endre voldtektsbestemmelsen i straffeloven i tråd med internasjonal rett. Og senest høsten 2017 ba FN Norge om å innføre en samtykkebasert voldtektslovgivning. Spørsmålet er om Solveig Horne og resten av justiskomiteen vil ta utfordringen fra FN? Tiden er overmoden for en norsk samtykkelov.