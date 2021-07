Hvorfor ikke en mer inkluderende minnemarkering?

DEBATT: Den offisielle 22. juli minnemarkeringen i Stavanger hadde vært enda bedre med en felles markering der alle tros- og livssynsretninger var representert.

– Hadde det ikke vært fint om det offisielle programmet for minnemarkeringen hadde vist at det norske samfunn er mangfoldig? spør Heino Blanckaert. Her minnesmerket på Lundsneset. Foto: Fredrik Refvem

Heino Blanckaert Leder, Human-Etisk Forbund, Stavanger

Minnemarkering av 10-årsdagen for 22. juli-terroren i regjeringskvartalet og på Utøya består i Stavanger av en markering ved minnesmerket på Lundsneset på Hundvåg og gudstjeneste i St. Petri kirke. I gudstjenesten skal ordførerne i Sandnes og Stavanger, Stanley Wirak og Kari Nessa Nordtun, lese tekst. Alle er hjertelig velkomne til å delta på markeringene.

Åpenbare mangler?

Hva kan være feil med dette? Ikke så mye. Og det passer kanskje ikke å komme med kritiske tanker om minnedagen. Men jeg må innrømme at jeg likevel stiller noen spørsmål ved dette programmet fra kommunen. Er det ikke noen åpenbare mangler her?

22. juli 2011 ble det åpne norske samfunnet angrepet. Ofrene var kristne, muslimer, sekulære, osv.

Gjerningsmannen av de grusomme handlingene var ute etter å stoppe angivelig planlagt islamisering av Europa. Vi har sett at høyreekstremisme ikke ha forsvunnet og har opplevd drapet og moske-angrepet i Bærum i ettertid. Muslim- og jødehat finnes fortsatt i samfunnet vårt. Negative holdninger mot flyktninger og asylsøkere har økt de siste årene.

De dagene etter angrepene lovet vi hverandre å jobbe for mer åpenhet og mer demokrati. Statsministeren besøkte moskeer og vi sto skulder mot skulder i gatene. Begravelsen av en av ofrene, en 18-årig Irakisk-Kurdisk flyktning, ble ledet av en prest og en imam.

Da tenker jeg, hadde det ikke vært fint om det offisielle programmet for minnemarkeringen hadde vist at det norske samfunn er mangfoldig? Jeg trekker ikke i tvil at også gudstjenesten har til hensikt å være samlende. Men jeg tror at en felles markering sammen med alle tros- og livssynssamfunn i Stavanger hadde fremstått som enda mer samlende og inkluderende enn en kristen gudstjeneste?

Tas med ved neste markering

Hadde det ikke vært fint og riktig å samles i en markering som nettopp viser samhørighet mellom alle tros- og livssynssamfunn?

Dette håper jeg kan tas med i planlegging av framtidige minnemarkeringer av 22. juli. Til ære for de politisk engasjerte ungdommene som representerte og kjempet for et multikulturelt Norge.

