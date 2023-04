Stavanger-Sandnes = ligningen som aldri lar seg løse

Leif Flornes Sandnes

DEBATT: Nei, Hilde Øvrebekk, kommentaren din i Aftenbladet 24. mars under tittel «Stavanger + Sandnes = sant?» er nok ren ønsketenkning fra Stavanger og Aftenbladets side, til det har Stavanger motarbeidet Sandnes for mye. Vil bare nevne bro over Høgsfjorden, og ikke minst forpurringen av bro over Gandsfjorden i Sandnes.

Vil også minne om at Ap sin leder for kommunevalglisten i Sandnes måtte gå da han foreslo en Ap politiker fra Stavanger som ordførerkandidat for Ap i Sandnes. Går det rykter om noe som skal flyttes ut fra Oslo, ja, så må det til Stavanger, aldri til Sandnes eller Rogaland. Største tabben ble gjort da navnet Stavanger-regionen ble vedtatt. Navnet burde selvsagt vært Jær-regionen.

Skal vi få en sterkere region bør Øvrebekk jobbe for at Rogaland blir en del av de tidligere vestlandsfylkene, nå Vestland fylke. Når du nevner ordet slagkraftig, burde kanskje Aftenbladet og Bergens Tidende gå sammen slik at vi får en slagkraftig regionavis. Aftenbladet er til tider veldig tynt, særlig om mandagen. Høyre i Sandnes sin ordførerkandidat, Kenny Rettore, vil nok få mange spørsmål før valget, hvor han står i denne saken. Det blir muligens et være eller ikke være som ordfører i Sandnes.