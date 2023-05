Det er ikke bare «hotellhullet» som har stått lenge

DEBATT: Bolighullene på Vassøy er monumenter på kommunalt maktmisbruk og politisk arroganse.

«Hotellhullet» har snart stått i 10 år. På Vassøy har fire boliggroper stått i over 20 år. Nå må politikerne ta ansvar og få byggingen i gang.

Stein Vassøy Stavanger

Aftenbladet omtaler hotellhullet som nærmer seg 10-årsjubileum neste år. Da kan det være på sin plass å minne om at de fire bolighullene på Vassøy har hatt 20 årsjubileum for ett par år siden.

Der ble en fiskeribedrift med over 80 års drift på stedet utsatt for ulovlig byggestopp i 1997, hvor bedriften saksøkte Stavanger kommune og fikk enstemmig medhold i sitt erstatningskrav i Byrett, lagmannsrett og Norges Høyesterett. I sine anker utarbeidet Stavanger kommune en reguleringsplan med ca. 350 boligtomter som ble fremlagt som bevis for kommunens akutte behov for saksøkers næringsareal på Vassøy til snarlig boligutbygging.

Saksøker fikk byggetillatelse for opparbeidelse av boligtomtene på egen grunn, og arbeidene pågikk for fullt da Høyesterett i 2002 behandlet den nye anken fra Stavanger kommune.

Svært skjemmende groper

De opparbeidede boligtomtene ble solgt til godtroende familier med tillit til den gjeldende reguleringsplan som var fremlagt som bevis i Høyesterett. Men før disse familier fikk byggetillatelse for oppførelse av sine planlagte boliger, innførte Stavanger kommune byggestopp og innførte nye reguleringsbestemmelser som gjorde oppføring av bolig økonomisk umulig. Boligtomtene var da ferdig utsprengt, utgravd og planert, med opparbeidet ny kommunal vei til tomtegrense, og med vann- og avløpsrør, strøm og fiberkabel ført inn i byggegropene.

Det var en endring som ikke bare påførte familiene som eier av boligtomtene store økonomiske tap og problemer, men som også gjør byggegropene akkurat like triste å se på som hotellhullet i byen. Endringen var helt grunnløs, da det ikke hadde skjedd noe uforutsett på Vassøy som rettferdiggjorde nye og dyrere rekkefølgekrav, etter den rettskraftige dommen. Det er dessuten gitt rundt 20 byggetillatelser etter at disse 4 boligtomter ble stoppet i sin utbygging.

Vedtaket fra 14. juni 2006 i fylkestinget om å bygge bro til Vassøy, ga utbygger og boligkjøpere tillit til at broen kom når Ryfast ble åpnet, slik beskjeden fra Stavanger kommune til fylkestinget var. Når broen ble bygget ville utbyggingen av de regulerte ca. 350 boligtomter kunne fortsette, fordi utbyggerne da ville kunne akseptere rekkefølgekrav og reguleringsbestemmelser.

Ødelegger tilliten til politikere

Heller ikke Stavanger kommune har utbygd sine egne ca. 50 boligtomter på disse 25 år som har gått. Det er et bevis på at reguleringsplanen som bevis i retten var villedende, og at rekkefølgekravene ikke er akseptable uten fastlandsforbindelse. Kommunens vingling medførte at det også ble for sent å kreve retting innen lovlig ankefrist av den rettskraftige enstemmige dom fra Norges Høyesterett, der det var en forutsetning for betydelig redusert erstatning fra Stavanger kommune til saksøker, at utbygging av saksøkers eiendom skulle kunne gi en betydelig gevinst til reduksjon av kommunens idømte erstatningsplikt til saksøker.

Denne saken viser hvorfor politikere mister tillit og oppslutning, og den bekrefter at reguleringsplanen brukt som bevis i Høyesterett ikke var troverdig. Stavangers politikere sto samlet om den ulovlige byggestoppen i 1997, og de har et samlet ansvar for å tillate at de fire bolighullene kan bebygges snarest.