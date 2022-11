Det eksisterer ikke noen banal ondskap

DEBATT: Enhver oppfatning av ondskap må starte – og ende med – et fokus på ofrene og de lidelser de utsettes for.

«Det finnes verken noe «vanlig» eller rent «byråkratisk» i å planlegge mord på millioner av uskyldige mennesker», skriver Torgeir M. Hillestad. Her fra gasskammer.

Torgeir M. Hillestad Professor, dr. philos, UiS

I forbindelse med anmeldelsen i Aftenbladet 24. november av en film om den såkalte Wannsee-konferansen der nazistene under krigen skulle finne en «løsning på jødespørsmålet», dukker den såkalte doktrinen om «ondskapens banalitet» opp igjen.

Byråkratiske løsninger

Denne stammet fra filosofen Hannah Arendt og gikk ut på at de nazistiske massemorderne under rettssakene mot dem ikke framsto som de onde monstrene en hadde antatt de var. I stedet ga de inntrykk av bare å være grå, alminnelige byråkrater kun opptatt av en jobb de skulle fullføre. Arendt hadde selv fulgt rettssaken mot Adolf Eichmann noen år etter krigen og satt igjen med dette inntrykket, som så ga opphavet til ideen om det ondes banalitet, der utøverne ikke tenker særlig over hvilke umoralske uhyrligheter de begår, men kun er opptatt av tekniske-byråkratiske løsninger.

Hannah Arendt var en stor filosof, men her feilet hun stygt. Poenget er at naziforbryterne som sto tiltalt etter krigen, nettopp ikke framsto som «alminnelige», «grå», «vanlige», «byråkrater». Arendt synes å ha hengt seg opp i de tiltaltes umiddelbare utseende, klesdrakt, opptreden og forklaringer, mens de i virkeligheten var uhyrlige monstre ut fra at det i retten ble grundig dokumentert og opplest hvordan de var direkte ansvarlig for tortur, mishandling og mord på millioner av mennesker. Noe sterkere bevis på at de virkelig var «onde monstre» finnes ikke. Arendts åpenbare feil var at hun fokuserte på gjerningspersonene og deres umiddelbare fremtoning, i stedet for deres ofre, noe som virkelig var egnet til å vise hvilke monstre de var og som altså ble grundig dokumentert i rettssalen.

Visste hva de gjorde

Det finnes verken noe «vanlig» eller rent «byråkratisk» i å planlegge mord på millioner av uskyldige mennesker. Det finnes ikke noe «banalt» i dette, for planleggerne visste nøyaktig hva de gjorde og hvilke lidelser de påførte andre.

Enhver oppfatning av ondskap må starte – og ende med – et fokus på nettopp ofrene og de lidelser de utsettes for, og ikke på overfladiske betraktninger av gjerningspersonene og hvordan disse forsøker å framstille seg, f.eks. at de bare er tilforlatelige mennesker som gjør en jobb, som tror at de egentlig handler i det godes tjeneste, gjør sin plikt osv. Det er selvsagt tvert imot konsekvensene av deres gjerninger de må måles opp mot.