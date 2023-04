Aldri har NTP-nåløyet for nye vegprosjekt vært trangere

KRONIKK: Budsjettet er det stram­meste for veg­investeringer på mange år.

Vegvesenets plan for utbyggingen av Ålgård–Oslo på strekningen Ålgård–Hove.

Kjell Inge Davik Utbyggingsdirektør, Statens vegvesen

Det stramme budsjettet ligger i bunnen for innspillet til Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036, som Statens vegvesen sendte Samferdselsdepartementet rett før påske. Da blir nåløyet trangt for nye store veiprosjekt som E39 Ålgård–Osli, og E39 Smiene–Harestad.

Engasjementet for nye vegprosjekt er stort flere steder i landet. Slik skal det være. Vi skal ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt der vi må.

Statens vegvesen har ansvar for 10.000 kilometer riksveg. Det aller meste av vegnettet vi skal bruke om ti år, vil være det samme som vi kjører på dag.

Det er kostbart å sørge for at vegene ikke kjøres i filler på grunn av dårlige dekk, grøfter og stikkrenner. Vegvesenet har ansvar for 6000 bærende konstruksjoner. Derfor skal vi i enda større grad enn i dag ta vare på det vi har. Da må vi bruke mer penger på drift- og vedlikehold. Vi er ferdig med å utbedre 107 av de 219 riksvegtunnelene våre som følge av krav fra EU.

Men, det er også et stort behov også for å bygge nytt, nettopp for å bedre trafikksikkerhet, forutsigbarhet for næringslivet og framkommelighet for alle.

Halvering av riksveginvesteringene

Mye har skjedd i Norge og Europa siden Stortinget våren 2021 vedtok dagens NTP (2022-2033). Der ble det lagt opp til å bruke i snitt 20,5 milliarder kroner til nye riksveger hvert år. I den siste NTP-bestillingen fra Samferdselsdepartementet skulle Vegvesenet vise konsekvensene en videreføring av 2023-budsjettet vil ha for norsk vegbygging. Det gir i snitt 9,4 milliarder kroner til riksvegbygging hvert år i Norge fra 2025–2036.

Alle som har fulgt med i norsk samferdselspolitikk det siste året, burde være forberedt på det som kan bli den nye hverdagen for norsk vegbygging. – Dette er et meget stramt budsjett, kommenterte vegdirektøren, da regjeringen la fram statsbudsjettet i oktober 2022. I forslaget ble investeringsbudsjettet til Vegvesenet redusert med 2,6 milliarder kroner. Det ga Vegvesenet 10,6 milliarder kroner å bygge riksveger for.

Det gjorde at det ikke var rom for å starte de tre tunnelprosjektene E134 Oslofjordtunnelen, E134 Røldal–Seljestad og E6 Megården–Mørsvikbotn i Nordland. De tre prosjektene lå øverst på prioriteringslista vi sendte til Samferdselsdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Vi får ikke startet opp mange

vegprosjekt samtidig fram til 2030.

Økonomiske bindinger

Samtidig har vi 32 vegprosjekt under bygging. Store milliardprosjekt som E39 Rogfast og OPS-prosjektene rv-555 Sotrasambandet og Hålogalandsvegen vil medføre store økonomiske bindinger i årene 2025–2030.

Med snaut 10 milliarder kroner i året får vi ikke prioritert vegprosjekt som Møreaksen, E16 Arna–Stanghelle, eller E39 Hordfast. Selv om vi hadde valgt for eksempel E39 Ålgård–Osli, og E39 Smiene–Harestad alene foran de tre tunnelprosjektene, er det ikke rom for de svært viktige veiprosjektene i Rogaland i vårt innspill til ny NTP.

Vi har en portefølje på 25 veiprosjekt som vi forbedrer og prioriterer. Planen er fortsatt at den skal gjennomføres. Med mindre penger må vi legge prosjektene etter hverandre. Vi får ikke startet opp mange vegprosjekt samtidig fram til 2030.

Vi vil selvsagt fortsette planarbeidet på de viktige veiprosjektene i Stavanger og omegn. Tiden for store og viktige vegprosjekt er ikke over. Men det kan komme til å ta lengre tid å få realisert dem.