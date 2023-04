Enkelt å bli medlem av EU?

Anders M. Andersen Stavanger

DEBATT: Erna Solberg og Høgre trur at det er enkelt å bli medlem av EU. Økonomiske realitetar skal få folket til å skifta meining, uttalar Solberg. Er det så enkelt?

Den fyrste realiteten er havområda, som blir EU-hav. Då kan EU-landa forsyna seg fritt av fisk og anna i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak; inn i dei inste fjordbotnane, gratis! Koss skal det då gå med den største eksporten etter olje og gass?

Innanfor EU har vi ikkje lenger eigen finanspolitikk. Det er neste realitet. Då kan vi ikkje lenger berga eksporten ved å devaluera krona, slik vi gjorde etter finanskrisa i 2009.

Elektrisk kraft er òg ein realitet. Med energiunionen og EU-prisar har folket fått ein noko beisk forsmak på EU. Nye energipakkar og meir energiunion er på veg. EU treng meir og annan energi. Utanfor EU hadde Solberg handa på rattet då ho styrte oss inn i energiunion og «gode» straumprisar. Innanfor er det ikkje medlemslanda som styrer. Direktiv frå Kommisjonen er lov; utan spørsmål eller diskusjon.

For EU er gassen mykje større realitet enn elkrafta. Innanfor EU kan gassunion ikkje hindrast. Utanfor kan vi seia nei. Så er det Grunnlova. Paragraf 115 seier uttrykkeleg at suverenitet kan Stortinget berre gje frå oss på eit sakleg avgrensa område. Etter traktatar og EU-grunnlov er unionen ikkje lenger noko avgrensa saksområde. At stortingsvedtak om unionsmedlemskap vll vera i strid med Grunnlova, slo saksordføraren John Lyng frå Høgre uttrykkeleg fast då paragrafen vart vedteken i 1962. Bak og over 1962-paragrafen står grunnlovsparagraf 1 som seier kort og klart at kongeriket Norge er fritt og sjølvstendig. Siste paragrafen seier at Grunnlova ikkje kan endrast «i strid med Grunnlovens ånd». Så der kjem Høgre ingen veg. Men meir energiunion kan partiet gje oss. Med ¾ fleirtal.