Aftenbladet bør vente til alle fakta er på bordet

DEBATT: Aftenbladet viser igjen i sin leder 9. juni at de er imot bru; også denne gang på et usaklig og kunnskapsløst grunnlag.

«Bystyret fattet i 2005 vedtak om at bru fra Bjørnøy til Vassøy (i bakgrunnen) var den mest fremtidsrettede transportløsningen for Vassøy», skriver Trond Kostøl.

Trond Kostøl Vassfast-foreningen for bro til Vassøy

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det pågår nå et reguleringsarbeid med konsekvensutredning der en skal utrede kostnader, samfunnsnytte, klima, miljø og andre tema. Bru vil så bli sammenlignet med videre ferjedrift. Avisen bør vente til alle fakta er på bordet før det trekkes konklusjoner.

Våre foreløpige utregninger viser følgende:

Det blir ca. tre ganger så store klimagassutslipp med videre elektrisk ferjedrift som med bro og rullende kjøretøy. Beregningene tar med alle utslipp ved bygging og videre utslipp i broens levetid.

Årlig energiforbruk blir minst sju ganger så høyt med elektrisk ferjedrift som med rullende kjøretøy. Ved videre ferjedrift vil en årlig sløse bort elektrisk energi tilsvarende forbruket til ca. 200 store eneboliger

Bro er det beste alternativet mhp. økonomi. Staten gir ferjeavløsningsmidler i inntil 45 år. Vassøybrua vil være nedbetalt på langt kortere tid, og en slipper da store offentlige subsidier til evig tid.

Det er betenkelig at avisen ikke ser ut til å ville forholde seg til demokratisk fattede vedtak.

En er avhengig av at reguleringsplanarbeidet blir ferdigstilt før en kan få flere fakta på bordet. Først da kan en få mer nøyaktige beregninger. For å kunne søke om ferjeavløsningsmidler må en ha en vedtatt reguleringsplanen og ha et nøyaktig kostnadsoverslag.

Den vedtatte reguleringsplanen for Vassøy gir mulighet for bygging av opp til 320 boliger. Rekkefølgekravene stiller som betingelse at en enten får fastlandsforbindelse, eller økt kapasitet på ferjedriften. Utbygging av flere boliger er ikke avhengig av at det blir bru, slik leder i Aftenbladet fremstiller det.

Høyre og Arbeiderpartiet har tatt inn i sine partiprogram at de ikke er for bru til Vassøy. Vi har hatt våre medlemmer til stede ved behandlingen av partiprogrammene. Det synes som om vedtakene i partiene, om å si nei til bru, er fattet på et tynt og lite kunnskapsbasert grunnlag. Vi har forelagt dette for partiene, og de lover å se på saken på ny når reguleringsarbeidet er gjennomført og de fleste fakta er på plass.

Det er betenkelig at avisen ikke ser ut til å ville forholde seg til demokratisk fattede vedtak. Bystyret fattet i 2005 vedtak om at bru fra Bjørnøy til Vassøy var den mest fremtidsrettede transportløsningen for Vassøy. Grunnen til at en ikke umiddelbart gikk videre med regulering, var at en ikke ønsket å bygge brua før Ryfast sto ferdig pga. stor trafikk over bybrua. Alle videre vedtak i kommunestyret og Fylkesting har støttet opp om å videreføre det som ble vedtatt i 2005.

Et stort flertall på Vassøy ønsker bru fra Bjørnøy til Vassøy. Flere som har flyttet til øya etter bruvedtaket i 2005, har stolt på at politiske vedtak blir gjennomført. Mange som er oppvokst på Vassøy har kjempet for bru i over 40 år. Det er respektløst å hevde i en lederartikkel i Aftenbladet at disse bør finne seg et annet sted å bo!