Kan «dødsveien» bli stamveien for et nytt livskraftig bo- og arbeidsmarked?

DEBATT: På Stortingets transportkomité sin befaring på E39 fra Mandal og vestover var noe av det viktigste: Hvordan kan dagens «dødsvei» bli stamveien for å bygge et nytt bo – og arbeidsmarked mellom to av våre største byer?

«Ferdig utbygd firefelts E39 mellom Kristiansand og Stavanger vil halvere reisetiden mellom byene», skriver Hans Fr. Grøvan. Her fra Ålgård.

Hans Fr. Grøvan Daglig leder, Lister Næringsforening

Det er noen årsaker som blir viktigere enn andre når beslutning skal tas om hvilke nye veistrekninger skal bygges. Det høye antall drepte og hardt skadde er bakgrunnen for at denne strekningen helt siden 90-tallet har hatt betegnelsen dødsveien. Fra 2011 til 2021 ble 71 personer drept eller hardt skadd på strekningen Mandal-Ålgård. I samme periode ble 300 lettere skadd på den samme strekningen. Økonomer kan regne på hva en drept i trafikken koster – og vi har sett prislapper på 40 mill. Men vi vet alle at en drept eller hardt skadd i trafikken handler om så mye mer enn kroner og øre. Tap av menneskeliv kan aldri bare bli et spørsmål om kroner og øre.

Vårt stamveinett skal skape trygg ferdsel, men det skal også skape god framkommelighet. Det skal bidra til å bygge og utvikle nye bo- og arbeidsmarkedsregioner. Ferdig utbygd firefelts E39 mellom Kristiansand og Stavanger vil halvere reisetiden mellom byene. (fra vel 3 timer til om lag 1,5 timer). Den vil gi en nytte til trafikanter på 21,3 mrd. kroner og gods på 23,8 mrd. kroner. Byggingen av strekningen som gjenstår, Mandal – Ålgård, har en beregnet netto nytte på mer enn 2,0 mrd. kroner – sjelden gode tall mtp. effekt av stamveiutbyggingen på strekningen.

Man vil oppnå en kraftig regionforstørring som nærmest vil gjøre hele strekningen til ett bo- og arbeidsmarked. I et svært krevende arbeidsmarked med kamp om arbeidskraften vil distriktene oftest være taperne. Å bygge firefelts stamvei betyr å investere i infrastruktur som skaper forstørrede bo- og arbeidsmarkeder. Penger investert i denne type infrastruktur, er en direkte investering i levende distrikt. Bygdemessige strøk vil få en helt ny tilknytning til de to større byene, Kristiansand og Stavanger. Den vil kunne utvikle nye muligheter for samarbeid og vekst enn hva dagens stamvei bidrar til.

20 prosent av all trafikk i dag på denne strekningen av E39 er tungtransport. Mellom Vestlandet og Østlandet er det flere viktige transportkorridorer. Men det som kanskje ikke alle er kjent med, er at E39 fra Stavanger gjennom Agder er den viktigste transportkorridoren for næringslivet mellom Vestlandet og Østlandet mht. antall tonn transportert gods mellom de to landsdelene.

En halvering av reisetid sammen med en stamvei uten store høydeforskjeller vil gi en stor reduksjon av transportkostnader for næringslivet, bedre og tryggere veier, spart tid og utslipp og et bidrag til verdiskaping og ny vekst.

Ja – E39 mellom Kristiansand og Stavanger kan bli stamveien som endret navn fra dødsveien til stamveien for et nytt livskraftig bo- og arbeidsmarked – men da må strekningen prioriteres i ny Nasjonal transportplan for 2025–2036.