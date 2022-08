Vi trenger norsk oljeproduksjon for å holde liv i det grønne skiftet

DEBATT: I anledning ONS synes jeg det er vesentlig å påpeke hvor viktig den norske oljeproduksjonen er for velferdsstaten, og ikke minst klimaet.

Norge har ikke en egen atmosfære, det hjelper ikke om det eneste vi sørger for er å flytte utslippene våre til andre land som følge av å sette en stopper på oljeproduksjonen.

Debattinnlegg

Kristin Lode Styremedlem i Rogaland FpU

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mange forbinder ikke oljen som er fossil energi med et grønt skifte, men sammenhengen mellom de to er faktisk nødvendig for at vi skal kunne utvikle fornybar energi og redusere utslipp.

Oljepengene er en forutsetning for forskning på fornybar energi. Equinor som er verdens 11. største oljeselskap målt i omsetning (2018), investerer stadig i forskning på fornybar energi. Uten finansieringen fra dagens oljeproduksjon hadde det grønne skiftet stoppet opp, fordi vi ikke enda har funnet gode nok løsninger som kan erstatte den fossile energien.

Argumentet om at Norge bør stoppe oljeproduksjonen for å være et godt eksempel for resten av verden, er naivt. Om vi stopper er det en rekke andre land som står i kø for å overta vår andel av oljeproduksjonen. Vi blir sittende igjen uten vår viktigste inntekt og godt over 150 tusen kommer til å være arbeidsledige.

Når man setter ting i et verdensperspektiv, bidrar faktisk ikke Norge mer enn med drøyt en promille av de samlede globale klimautslippene. Kina og USA står alene for 44 % av utslippene, og Russland er like etter på listen. Svært mange problematiserer situasjonen i Norge og glemmer å peke på de som virkelig er klima-skurkene i verden.

Norge har ikke en egen atmosfære, det hjelper ikke om det eneste vi sørger for er å flytte utslippene våre til andre land som følge av å sette en stopper på oljeproduksjonen. Om vi skal sette en sluttdato for oljeproduksjonen, slik som MDG blant annet ønsker, kan det bety slutten på både det grønne skiftet og den betryggende velferdsstaten.

Sluttdatoen er helt nødt til å være markedsstyrt om forskningen skal fortsette, arbeidsplasser ikke skal gå tapt og velferdsstaten skal beholde sin styrke. Frp vil ikke avvikle, men utvikle oljenæringen, for det utvikler også bærekraftighet, miljøet og den økonomiske tryggheten i Norge.