Husleiestøtten i Sandnes er ikke god nok

DEBATT: Hvorfor skal ikke personer som får sosialhjelp kunne søke husleiestøtte i Sandnes?

Sandnes kommune bør også kunne gi husleiestøtte til personer som mottar sosialhjelp.

Ole Ronny Koldal Rødt

Sandnes kommunestyret behandlet 6. mars en sak om husleiestøtte til de som bor i våre kommunale boliger. Bor du i en kommunal bolig skal du kunne søke om å få redusert husleie. En veldig god sak som posisjonen skal ha ros for, men når man leser kriteriene for å kunne søke på redusert husleie, står det at ordningen ikke gjelder innbyggere som allerede mottar sosialhjelp.

Tanken er at dette skal være en ordning for de som står i fare for å havne på sosialhjelp. Det er kjempeflott, og får Rødt sin fulle støtte. Det jeg stusser over er hvorfor vi ikke kan gi redusert husleie også til de som er på sosialhjelp. Dette er noen av argumentene fra de andre partiene.

«Vi kunne godt ha hjulpet de som går på sosialhjelp også, men det er ikke dem denne saken handler om» Er vi politikere så firkantet og lite fleksible at vi ikke kan snu oss rundt og endre premissene for en sak? Det kunne bokstavelig talt vært gjort med et pennestrøk. «De som går på sosialhjelp mottar allerede husleiestøtte fra staten. De kan ikke få en støtte fra kommunen også» Hvorfor i all verden kan de ikke det?

Bedrifter og næringslivet har under pandemien fått støtte fra både stat og kommune. Så hvorfor kan vi ikke gjøre det samme til de som går på sosialhjelp? «Det skal lønne seg å jobbe. Vi må passe på at det ikke blir for behagelig å gå på sosialhjelp» Nå har heldigvis jeg aldri trengt å gå på sosialhjelp. Jeg sier heldigvis, for jeg er ganske sikker på at det er alt annet enn behagelig. De fattige og syke må bruke store deler av tida si på å stresse over økonomien og følge opp krav fra Nav. Den som mener at det er luksus, ville jeg likt å møte. «Mottar du sosialhjelp vil denne avkortes om du i tillegg skulle få redusert husleie»

Altså du får penger i den ene hånda, mens samme sum tas fra den andre hånda. Ja det er sant, men kommunen står helt fritt til å instruere Nav om å ikke gjøre det. Dette fikk kommunen til i spørsmålet om avkortet trygd opp mot barnetrygd. Rødt og SV foreslo at denne husleiestøtten også skulle gjelde de som allerede mottar sosialhjelp. Forslaget vårt ga også klar beskjed til Nav om at sosialhjelpen til de som mottok denne støtten, ikke skulle avkortes. Det forslaget fikk bare tre stemmer – Rødt og SV sine.

Flere rentehopp er ventet før sommeren. Prisene vil fortsette å stige. Strømmen er dyr, maten er dyr, transport er dyrt. For mange er det vanskelig å bare kunne gå ut å ta seg en kaffe. Folk bør ha nok til å leve, ikke bare overleve. «Vi kan godt hjelpe, men bare ikke nå», er beskjeden fra flertallet i kommunestyret. Det er ikke godt nok!