Fakta, ikke floskler, Høyre!

DEBATT: Hadde Stavanger Høyre vært en bil, hadde den neppe gått gjennom EU-kontrollen: Den blinker nemlig til venstre, men kjører til høyre.

Det holder ikke med løse påstander, det må belegg til. Jeg mener Stavanger Høyre har beveget seg langt fra sentrum, skriver gruppeleder i Stavanger Ap, Dag Mossige (bildet).

Dag Mossige Gruppeleder, Stavanger Ap

Først: Det er krevende å ta Høyres Hard Olav Bastiansens på ramme alvor når han hevder Høyre i Stavanger fremdeles befinner seg «nært sentrum», mens koalisjonen som har styrt Stavanger siden skiftet i 2019 står for et «radikaliseringsprosjekt».

Offensive, ikke radikale

Det er riktig at det var et klart brudd med Høyre-tiden å kraftig øke skolerammen med langt over 100 millioner årlig etter skrinne år og rektoropprør i Stavangerskolen under Høyre. Samtidig har vi lansert tidenes satsing på eldreomsorg med våre sykehjemsassistenter og økt grunnbemanningen på sykehjemmene – mens vi samtidig står for tidenes næringslivssatsing i kommunen og regionen. Vi må skape for å dele, gjøre vår region attraktiv for tilflyttere og beboende, og tilby stadig bedre kommunale tjenester. Det er en offensiv politikk vi fører. Men radikalt er det ikke.

Så påstanden om at Høyre i Stavanger er et sentrumsparti. I journalistikken finnes et grunnleggende prinsipp som også gjelder i politikken: Show, don't tell. Det holder ikke med løse påstander, det må belegg til. Jeg mener Høyre har beveget seg langt fra sentrum. Nei til gratis trygghetsalarmer, kutt i datahjelp til eldre, nei til gratis SFO, ja til at kommunen fremdeles skal bruke kommersielle inkassobyrå, ja til å kutte hele 280 millioner kroner i drift gjennom å fjerne eiendomsskatt, også for de mest kostbare boligene, en foreslått «innsparing» på 100 millioner i helse- og velferdsområdet ved å skjære ned våre offentlige tjenester til fordel for kommersielle aktører – eksemplene bugner.

Hvor er det lyseblå Høyre?

Ja, endog samme dag som Bastiansen hevder Høyre er et sentrumsparti, stemte hans partifeller i Stavanger formannskap for følgende: 1) Nei til flertallspartienes skolematprosjekt, 2) Nei til å ruste opp et viktig historisk bygg, men selge det til private utbyggere heller enn å la det bli fremtidig hjem for Verket, et viktig tilbud for mental helse, og 3) Risikere at Hundvåg står uten et barnehagetilbud på Atlanteren fordi Høyre insisterer på at barnehagen ikke skal være kommunal, men lyses ut til private og kommersielle aktører, med risiko for at den aldri bygges. Dette var altså kun én dag i livet til Bastiansens parti. Og ikke ta mitt ord på det – gå inn på Stavanger kommunes tv, og se selv.

At Høyre ønsker å kraftig reversere de populære og offensive tiltakene som dagens Ap-ledede koalisjon har innført de siste 3.5 årene, er en helt ærlig sak. Men det er Høyres ordførerkandidat i Stavanger som i nasjonale medier poserer med andre storbykandidater og lover privatisering innen barnehage, barnevern, hjemmehjelp, og sykehjem. Det er dette som er en radikal endring fra det lyseblå Høyre som engang fantes – men som nå, til tross for at man blinker til venstre, for lengst har tatt en krapp sving til høyre.