Eg vil vita namnet og ikkje fargen på eplet eg skal eta

DEBATT: Kvifor blir norsk frukt berre unntaksvis marknadsført med namn på sort?

Når eg et frukt er det primært smakssansen som blir aktivisert hjå meg, ikkje synssansen. Difor vil eg gjerne vita kva sort eple eg kjøper.

Jostein Ims Hommersåk

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Stort sett blir den utanlandske frukta marknadsført med sortsnamn. Dette gjeld ved annonsering både i aviser og i butikkar. Den norske frukta blir derimot i hovudsak presentert som «røde-, gule-grøne- eple, pære og plomme». Kvifor denne ulike praksisen?

Skal eg kjøpa frukt er det ikkje fargen på eple, pære og plomme som interesser meg. Nei det er sjølvsagt kor saftrik, smaksfull og aromatisk frukta er, eg ønsker opplysningar om. Når eg et frukt er det primært smakssansen som blir aktivisert hjå meg, ikkje synssansen. Eg reknar med det også gjeld for dei fleste andre kundar, og me har krav på å få skikkeleg rettleiing i butikken for å finna fram til det eplet, den pæra og den plomma me er på jakt etter. Den rettleiinga får eg mest ikkje i dag.

Lita kulepennskrift nedst

Siste handleturen min illustrerer det klart: I fruktdisken står to kassar med raude eple. Raudfargen er lik på epla i begge kassane. Kva sort eple er det i dei to kassane, tenkjer eg? Brått ser eg langt nede på kassane påført med lita skrift og kulepenn «Gravenstein» og «Summerred». Dette avgjorde eplevalet for meg. Ikkje grossisten, men tilsette i butikken redda situasjonen for meg med kulepenn. Eplesortane «Gravenstein» og «Summered» er heilt ulike når det gjeld smak og aroma. Kvifor skal då ikkje den avgjerande opplysninga om namn tilflyta kunden? Det er namnet på fruktsorten som fortel meg kva aroma og smak frukta har og ikkje fargen.

Er dei frukansvarlege innan dei tre store handelskjedene så glade i «røde eple», så får dei heller halda fram med det i avisannonsane. Men i butikkane må frukta merkast skikkeleg, slik at kunden kan gjera det rette valet framme ved fruktdisken. Ein ting er eg viss på: Denne ulike praksisen mellom norsk og utanlandsk frukt fremjar så visst ikkje salet av norsk frukt. Difor må nå fruktbøndene ta tak i grossistar og dei tre store handelskjedene: Norgesgruppen, Coop og Rema for å få retta opp denne skilnaden i presentasjonen av norsk kontra utanlandsk frukt. Forbrukarrådet burde og koma på banen her. Å ikkje gi slik viktig vareopplysing til kundane er sterkt klanderverdig. Kundane har krav på betre servise.

Er det latskap?

For ei tid tilbake registrerte eg ei betring i mange butikkar når det gjeld å namngje frukta. Ryfylkefrukt blei til dømes i fleire butikkar marknadsført med små skilt med namn på frukta og namnet på fruktdyrkaren. Ei slik opplysande og tilfredsstillande marknadsføring har kunden krav på. Men i år ser det ut til at marknadsføringa igjen er attende i det gamle sporet. Skuldast dette berre latskap og slendrian frå dei fruktansvarlege i butikkjedene? Eg vonar nokon av dei ansvarlege kan gi meg tilfredsstillande svar? Det kan då ikkje vera så mykje arbeid å klistra ein godt synleg namnelapp på fruktkassane?