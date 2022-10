Catsenjammer? Eller Lindøs evige kamp mot populærkunsten?

DEBATT: Leste med forundring Leif Tore Lindøs ordgyteri mot musikalen Cats. Tre ganger måtte han skrive at dette var noe han, Lindø, fikk betalt for å gjøre, som om leserne tror at noen av Aftenbladets journalister gjør artikler gratis, i motsetning til debattskriverne.

Det er tydelig at herr Lindø sliter med show som er beregnet for massen, og hvor massen rett og slett tar seg en pustepause fra hverdagen for å la seg underholde. Musikalen ble nylig framført i DNB Arena i Stavanger.

Frode Kleppe Stavanger

Han ville gått hjem før pausen om han ikke fikk betalt, skriver han, noe han sikkert med fordel kunne gjort. Etter å ha lest anmeldelsen, fikk jeg et øyeblikks glimt av hvordan Lindø karakterdrepte Mods for drøye 10 år siden, før den første konserten på stadion. Tror han bommet der også.

Det er tydelig at herr Lindø sliter med show som er beregnet for massen, og hvor massen rett og slett tar seg en pustepause fra hverdagen for å la seg underholde. Samtidig ser det ut til at han tror alt han skriver skal være tilpasset Drøset, der vi til og med blir opplyst om at mannen hadde seg til med fruen og produserte en unge etter en omgang med kortspill. Alt jeg ikke trenger å vite.

Jeg tror jeg overvar Cats med helt andre forventninger enn Lindø, og beklager å måtte si det, jeg koste meg. Og siden betalingen til Lindø denne kvelden sannsynligvis var på lavbluss, det manglet mye info, så kan jeg opplyse at Cats er basert på kattedikt av T.S. Eliot, eller Old Possum’s book of practical cats, som boken heter. Denne opplysninger får dere gratis av meg, siden den som ble betalt for oppdraget ikke gadd å skrive det ned. Og hvem er T.S. Eliot, jo, han fikk Nobelprisen i litteratur i 1948, og blir regnet som en av vår tids største poeter.