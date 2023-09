Vi trenger flere barnehagelærere

Bemanningsnormen må gjelde i hele åpningstiden. Bemanningsnormen ville stort sett vært oppfylt om åpningstidene i barnehagene var 7,5 timer. Det er verken mulig eller ønskelig. Så mesteparten av tiden barna er i barnehagen, opererer de langt under normen. Det betyr selvsagt at det er mindre tid til hvert enkelt barn enn det vi ønsker oss. Dette sliter på de ansatte. Skolenes landsforbund ønsker at bemanningsnormen må gjelde i hele barnehagenes åpningstid. Vi mener også at en del av den økte bemanningen må være ansatte med sosialfaglig kompetanse. Vi må ha fagfolk som ser alle sider ved barnet.