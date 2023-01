Legger ny barnevernlov for mye ansvar på at ungdommen selv skal ta gode valg?

DEBATT: Natt til søndag smalt det godt fra nyttårsrakettene som markerte overgangen til 2023. Samtidig trådte en ny lovendring i kraft som kan være en regelrett bombe i livene til noen av våre mest sårbare ungdommer.

Ved den nye barnevernloven som ikke lenger gir adgang til tvangsplassering etter inntrådt myndighetsalder, sier vi egentlig til 17-åringen at vi ikke kan hjelpe deg.

Ine Haver Klinisk sosionom

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

En av konsekvensene av den nye barnevernloven har vært oppsiktsvekkende lite debattert. Noen unge mennesker under barnevernets omsorg har dessverre store rusproblemer. Frem til nå har hjelpeapparatet hatt mulighet til å tvangsplassere disse ungdommene i tiltak også etter at de har fylt 18 år. Men fra 1. januar forsvant denne muligheten til å hjelpe dem ut av liv i avhengighet.

Hva skal vi si til foreldrene som ber barnevernet om hjelpe deres ungdom til å komme seg ut av rusen? Paradokset her er jo at man har lovfestet ettervern til 25 år. Dette er selvsagt basert på frivillighet, men sier likevel noe om hvor lenge man tenker at en ungdom kan få hjelp av barnevernet.

Nå er det utelukkende ungdommenes egen motivasjon fra det øyeblikket de blir myndige som avgjør om de vil benytte hjelpetilbudene samfunnet kan tilby for å gjøre dem rusfrie. Alle er enige i at minst mulig tvang selvsagt er det beste. Men hvor mange av disse ungdommene, ofte med en vanskelig oppvekst og omfattende ruserfaring, er som 18-åringer modne nok til å forstå hva som er best for dem?

La meg vise med et eksempel hva som nå kan skje: «Eva» er 17 og et halvt år. Det siste året har hun hatt en svært negativ utvikling. Blant annet har hun sluttet på skolen, og oppholder seg nå i et tungt rusmiljø. De siste månedene har hun ruset seg daglig på flere typer stoff. Ved noen anledninger har hun allerede injisert heroin.

Hjernen er ikke ferdig utviklet

For noen dager siden fant foreldrene til «Eva» tabletter og sprøyter på rommet hennes. «Eva» og foreldrene hadde tidligere vært i kontakt med barnevernet, men barnevernet hadde avsluttet saken for en tid tilbake siden. Foreldrene bestemte seg nå for å ta en ny kontakt, da de ikke lenger klarte å ta ansvar for «Eva».

Barnevernstjenesten hasteflyttet «Eva» til en akuttinstitusjon uten «Eva» sitt samtykke. «Eva» oppga at hun ikke ønsket hjelp. Hun presiserte at det ikke var lenge til hun ble 18 år. Da skulle hun uansett fortsette å ruse seg. Hun hadde fått med seg at det var frivillig å ta imot hjelp etter at hun ble myndig. Ikke bare har «Eva» bestemt seg for at hun skal tilbake til sitt gamle miljø så snart hun blir 18 år. Hun har heller ingen insentiver som motiverer henne til å ta tak i sitt rusproblem det siste halve året hun er under barnevernets omsorg.

Det er velkjent at hjernen ikke er ferdig utviklet før i 20-årene. Hvordan kan vi da forvente at en 17-åring som er langt inne i rusen vil klare å ta imot hjelp, eller kunne ta gode valg for seg selv? Det er også velkjent at endringsprosesser tar tid. Vi vet at det å hjelpe ungdommer med rusproblemer er ofte et krevende arbeid. Hvordan skal man få en ungdom til å oppnå en indre motivasjon til å stå ut endringsprosessene, som er et viktig utgangspunkt for å oppnå en varig endring?

Et underlig paradoks

Ved den nye barnevernloven som ikke lenger gir adgang til tvangsplassering etter inntrådt myndighetsalder, sier vi egentlig til 17-åringen at vi ikke kan hjelpe deg. Når vi snakker om barnevernet er det ikke uvanlig at ordet «svikt» kommer opp. Er det greit at vi nå legger opp til en praksis som sier at når du er 17 er det lite vi kan gjøre for deg hvis du ikke selv ønsker hjelp?

Hva skal vi si til foreldrene som ber barnevernet om hjelpe deres ungdom til å komme seg ut av rusen? Paradokset her er jo at man har lovfestet ettervern til 25 år. Dette er selvsagt basert på frivillighet, men sier likevel noe om hvor lenge man tenker at en ungdom kan få hjelp av barnevernet.

I henhold til den Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) er det juridisk sett anledning til å tvangsplassere ungdommer også etter fylte 18 år. Alvorlig rusavhengighet er oppgitt som et legitimt formål i EMK. Nå synes alternativet å være at disse ungdommene overføres til Nav når de blir myndige.

Vi må gjøre alt vi kan

Jeg tenker at vi skylder ungdommen så uendelig mye mer. Gjennom mitt yrkesliv har jeg sett flere ungdommer det har gått bra med, som har blitt fanget opp nær myndighetsalder. En plassering utover 18 år har for mange vært det som har reddet livet deres. Jeg har også sett at det ikke går bra med alle vi har forsøkt å hjelpe etter at de ble myndige. Men vi som samfunn skal ha gjort alt som står i vår makt for å hjelpe de ungdommene som trenger det, men fortsatt er på let etter motivasjonen.

Frivillighet er selvsagt det aller beste, men legger vi ikke altfor mye ansvar på 17-åringen som enda ikke har en ferdig utviklet hjerne når vi overlater dette helt og holdent til den enkelte? Er det til barnets beste? Neppe, spør du meg.