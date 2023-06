Ja til en oppgradering av Johan Gjøsteins plass!

DEBATT: Det er på høy tid at Gjøsteins plass får den oppgraderingen som Vestre Platå, innbyggerne i Stavanger og Johan Gjøstein fortjener.

«Vi trenger flere trygge områder for aktivitet og grønne lunger som bidrar til trivsel, økt levestandard og mindre fraflytting», skriver Eiganes og Våland Arbeiderlag.

21. mai skrev Øyvind Andreassen, styremedlem i Vestre Platå Beboerforening, at Johan Gjøsteins plass trenger en oppgradering. Vi i Eiganes og Våland Arbeiderlag er helt enig og støtter helt og fullt ut forslaget.

Mangel på møteplasser

Gjøsteins plass er lokalisert i hjertet av Vestre Platå, og er et flott område for dem som bor der. Likevel er det en mangel på møteplasser i nabolaget til det som i dag utgjør Vestre Platå. Gode møteplasser kan bidra til at folk tar initiativ til en uformell prat med naboer, tar en kopp kaffe utendørs og rett og slett at folk tilbringer mer tid sammen. Vi vet at gode møteplasser motvirker ensomhet og utenforskap.

La oss etablere en park hvor alle, uansett alder, kan føle seg hjemme og bli glad av omgivelsene.

Vestre Platå har stor gjennomtrekk av beboere og mange boliger er utleieboliger. Området har trafikale utfordringer, og beboere er bekymret for trafikken i Løkkeveien, Stokkaveien, Wessels gate og Eiganesveien. Arbeidsledigheten og andel barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, er blant byens høyeste, ifølge levekårsundersøkelsen i 2019. Vi trenger flere trygge områder for aktivitet og grønne lunger som bidrar til trivsel, økt levestandard og mindre fraflytting.

Johan Gjøstein har hatt en sentral rolle i Stavangers historie. Han satt mange år i bystyret, på Stortinget og var ordfører. Han var en sterk forkjemper for enhetsskolen og var skoledirektør i Stavanger og Agder bispedømmer. I tillegg bodde han og kona, Anna, bare et steinkast fra Johan Gjøsteins plass, i Gjøsteins gate.

Sak fremmet av Eiganes og Våland Arbeiderlag vedtatt av årsmøtet til Stavanger Arbeiderparti. Eiganes og Våland arbeiderlag ønsker å oppgradere og gjøre plassen mer brukervennlig. I dag brukes plassen mest til lufting av hunder, og noen slitte lekeapparater bidrar i for liten grad til at barn i nabolaget og Solvang barnehage kan benytte seg av den store plassen med enormt potensial. Vi ønsker at plassen skal gjenspeile kommunens egen visjon «Vi bygger fellesskap». Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Gode møteplasser bidrar til dette.

Hva vi skal gjøre videre

La oss få en lekepark som appellerer til både barn og ungdom. La oss etablere en park hvor alle, uansett alder, kan føle seg hjemme og bli glad av omgivelsene. La oss oppgradere området med koselige benker, prydtrær, planter, blomster og gjerne en vannfontene eller rennende vann. La oss gjøre plassen til et treffsted for alle generasjoner.

Vi sier uansett et samstemt ja til en skikkelig oppgradering av Johan Gjøsteins plass!