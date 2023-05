Ja til rimelig strøm!

DEBATT: Rektor Klaus Mohn har i en gjestekommentar i Aftenbladet 8. mai argumentert for at strømprisen i Norge skal være høy.

«Politikerne i Norge har også et ansvar for å få slutt på den urimelige forskjellen på strømprisen i ulike deler av landet. Det er helt utålelig», skriver Arne Skårland.

Arne Skårland Sandnes

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette er sikkert synspunkt som passer mange politikere godt. Da mener jeg dem som fullt ut støtter det nåværende markedssystemet for strøm som ble etablert på nittitallet, og som ikke har forstått folkemeningen i Norge om å ta større politisk kontroll over handelen av strøm.

Stat, kommuner og kraftprodusenter har tjent gode penger på dette, og for ikke å snakke om alle kraftselskapene som ikke gjør noe annet enn å kjøpe strøm billig i markedet, og deretter selge strømmen med god fortjeneste til forbrukerne.

Det har blitt enorme inntekter, spesielt etter de siste utenlandskablene ble åpnet. Mohn skriver at det er bra at det norske kraftmarkedet er koblet opp mot det europeiske. Dette er jeg bare enig i på betingelse av at det er en betydelig grad av kontroll av salget, gjerne politisk. På slutten av 1900-tallet ble Blåsjø-magasinet i Ryfylke ferdig bygget. Det skulle være en sikkerhet for at vi skulle slippe strømmangel i tørre år.

Hvor var kontrollen?

For to vintrer siden var det på et tidspunkt fare for at det kunne bli rasjonering av strøm. Blåsjø-magasinet var tappet ned til langt unna halvfullt. Strøm var eksportert i store mengder gjennom utenlands kablene til England og Tyskland. Hvor var kontrollen?

Mohn skriver at det er lite som tyder på at integrasjonen mellom kraftmarkedet i Norge og Europa vil snu. Men, dette er det vi har politikere til. Den norske folkeviljen er at prisene i Norge skal ha en viss forutsigbarhet over tid, og med et nivå som gjenspeiler prisen på å produsere strøm. I Norge har vi over 90 prosent vannkraft som produseres til priser mellom 10 og 20 øre per kWh. Vindkraft på land og på havet vil være atskillig dyrere. I gjennomsnitt for forbrukerne trenger ikke prisen bli så høy som den er nå.

Politikerne i Norge har også et ansvar for å få slutt på den urimelige forskjellen på strømprisen i ulike deler av landet. Det er helt utålelig.

For meg er det uforståelig at oljeinstallasjoner til havs skal få strømmen fra Fastlands-Norge. Her må det grønne skifte framskyndes ved at anleggene til havs bygger ut sine egne vindmøller. Sett i gang straks, økonomien har de selv.

Skuffet

Jeg må si jeg er skuffet over at Mohn argumenterer så åpenlyst for å heve strømprisene i Norge til europeisk nivå. Jeg er uenig i det. I Norge har industri og husholdninger rett til å betale mindre for strømmen enn i Europa, og det paradoksale er at mange politikere uttaler at dette er deres mål. Men hvor blir det av handlinger som fører til dette målet? Jeg håper at norske velgere engasjerer seg overfor sine politikere for å få en ønsket endring.