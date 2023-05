Jonas Gahr Støres oppsikts­vekkende angrep på helse­tjenesten

KRONIKK: Det er trist å se at vi har en stats­minister som, frem­for å ta tak i de mange ut­fordringene landet vårt står i og komme med ny egen politikk, bruker tiden på å skape et skremme­bilde av Høyre i Stavanger og de andre stor­byene i Norge.

Statsminister og parti­leder Jonas Gahr Støre under lands­møte­talen sist torsdag.

Sissel Knutsen Hegdal Ordførerkandidat, Stavanger Høyre

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I landsmøtetalen kom statsminister Jonas Gahr Støre med påstander om høyresiden vil konkurrere på ansattes lønn og pensjonsrettigheter ved konkurranseutsetting av sykehjem og hjemmetjeneste. Dette er feil og har ingen rot i virkeligheten! Ingen ansatte skal få redusert lønn eller pensjon, og tariffavtaler gjelder her som andre steder. Statsministeren burde holde seg for god til å spre slike usannheter!

Statsministeren kom også med angrep på private tilbydere av helse- og velferdstjenester som er svært oppsiktsvekkende. Med urolige omgivelser og store utfordringer som møter Kommune-Norge, er det avgjørende at vi finner fram til nye løsninger og vi må jobbe mer sammen. Vi trenger å ha tillit til hverandre, og vi må sette søkelys på samarbeid fremfor polarisering. Dette gjelder også innen helsevesenet og de utfordringene vi står ovenfor der. Vi skylder pasientene å ta i bruk alle gode krefter, offentlige som ideelle og private, for å møte behovene som kommer.

Ap er for øvrig her i klar konflikt med det befolkningen i Norge ønsker. Mer enn 80 prosent av befolkningen etterlyser mer samarbeid mellom offentlig og privat helsetjeneste for å sikre god og kostnadseffektiv helsehjelp til befolkningen, og mer enn 80 prosent mener at den offentlige helsetjenesten bør kjøpe behandlingskapasitet av private helseaktører når det er lang ventetid og det er kostnadseffektiv bruk av det offentliges ressurser.

Innbyggere i Stavanger skal ha vårt fokus, ikke systemet. Høyre nasjonalt foreslo i sitt alternative budsjett for 2023 å øremerke 300 millioner kroner til kjøp av privat kapasitet for å ta ned ventetidene, samtidig som vi styrket sykehusøkonomien betydelig utover regjeringens budsjett.

På kort sikt er det nå stor risiko for at pasienter vil måtte vente lenger på helt nødvendig helsehjelp, og at behandlingssteder som har levert tjenester pasientene ønsker seg, må legge ned. På lang sikt gjør Støre-regjeringen valgmuligheten om til et spørsmål om størrelsen på lommeboken til hver enkelt pasient. Dette er de harde realiteten av Arbeiderpartiets politikk. Dette er en todeling av helsetjenesten som Høyre ikke kan akseptere.

Nedsnakking

De siste åtte årene har andelen sykepleiere i privat sektor gått ned; fra 10,2 prosent av de sysselsatte sykepleierne til 9,7 prosent. Andelen hjelpepleiere i privat sektor har også gått ned; fra 9,5 prosent til 8,8 prosent. Det private utgjør med andre ord kun en liten andel av helsevesenet. Men private og ideelle utgjør et svært viktig supplement til det offentlige som vi trenger for å skape et helse- og velferdstilbud av fortsatt høy kvalitet. For Stavanger Høyre er det innbyggerne som skal stå i sentrum – ikke systemet.

Den nedsnakkingen av bedriftsledere og private virksomheter som Ap står for, må snarest opphøre. For å løse fremtidens utfordringer trenger vi mer samarbeid og samhandling mellom offentlige private aktører – ikke mindre! Vi må slutte med å sette grupper opp mot hverandre – offentlig mot privat, de rike mot de fattige, by mot land, og «vanlige» folk mot de «uvanlige» (hvem nå de siste er).

Landsmøtet til Ap fattet også vedtak om at det private helsemarkedet skal reguleres strengere gjennom en omsetningsavgift på helseforsikringer og en ny godkjenningsordning for etablering av privatfinansierte helsetjenester. Dette er dårlig nytt for innbyggerne våre.

Les også AFTENBLADET MENER: «Arbeiderpartiet klarte å samle laget i helgen. Nå er spørsmålet om partiet også klarer å samle nok velgere. Mye står på spill i september.»

Store utfordringer

Arbeiderpartiet har de siste årene brukt mye energi på å snakke ned private aktører og ordningen fritt behandlingsvalg. Det er tydelig at Ap gjenoppretter den maktbalansen de liker best, der systemet skal velge for pasientene, og hvor mangfold i behandlingstilbud og reell valgfrihet som pasient fjernes.

I Høyre er vi helt tydelige på at hovedoppgavene i helsetjenesten skal løses av det offentlige. Den største utfordringen nå er imidlertid at helsekøene øker. Da er et samarbeid mellom private og offentlige helsetjenester, som bidrar til bedre utnyttelse av ledig kapasitet, økt valgfrihet og nye arbeids- og samarbeidsformer, viktig. Viktigst for Høyre er at det offentlige benytter seg mer av den private behandlingskapasiteten slik at pasienter ikke må vente i offentlig helsekø, men får behandling for det offentliges regning hos private.

Vi står overfor store utfordringer med en befolkning som vil få leve lengre, og der vi vil ha flere med kroniske sykdommer. Da trenger vi et kommunalt velferdstilbud som er bærebjelken, og der vi lar alle som ønsker å bidra til å løse de utfordringene vi står ovenfor, få bidra.

Å ha en regjering som ikke ser verdien av det, er dårlig nytt og en rød varsellampe som blinker for det fremtidige velferdstilbudet i kommunene.