Borgli har startet valgkampen, og har fått mye oppmerksomhet på sitt angrep på Aftenbladet. Hadia Tajik prøvde på noe lignende i saken om pendlerbolig. Jeg tror Borgli hadde tjent på å droppe dette innspillet.

Gunnar Jan Johnsen

Jeg er ikke på Facebook, men jeg sniktitter av og til på kånå sin. Der ble jeg oppmerksom på en video med varaordføreren vår, Pål Morten Borgli, fra 19. april. Da sitter jeg her og fortsatt undres over varaordføreren i Sandnes sin videosnutt, der han i sitt innlegg kommer med en ordflom mot Aftenbladet. Her retter han kritikk mot en artikkel som han mente var under oppseiling. Dette bærer bud om et oppsiktsvekkende og besynderlig utspill, og merkelig metode, i kommende valgkamp fra varaordføreren i Sandnes.

Ikke trekk inn rykter!

Han innleder med at han alltid har vært åpen og bydd på seg selv. Han nevner at Aftenbladet har bedt om innsyn i hans virke, noe han erkjenner er helt greit. Men så forteller han at noen hadde overhørt en samtale på en bar i Stavanger, der en journalist i Aftenbladet hadde uttalt at nå skulle Aftenbladet «ta» Borglien. Dette bruker Borgli som en erkjennelse på at avisen driver og trakasserer han på en utilbørlig måte. Her legger han bredsiden til på grunnlag av en påstand referert fra en pub der sannsynligheten er stor for at klientellet i puben hadde inntatt ulike typer fluidum. Man kan fundere over hvem som var beruset, journalisten eller Borglis informant, men noe er sikkert, det må herske usikkerhet om hva som ble sagt denne kvelden.

Å bruke rykter som absolutte sannheter, trodde jeg at en som ønsker å bli ordfører i Sandnes burde holde seg for god til. En bør forholde seg til fakta. Bakgrunnen dreier seg visstnok om forhold som kan komme inn under korrupsjonsbegrepet. Her går altså Borgli høyt på banen og hudfletter to journalister i Aftenbladet for trakassering og sier at han ikke vil forholde seg til disse i fremtiden. Dette mener han før han så noen artikkel om temaet.

Han nevner selv at han har reist med familien til ulike steder, også Gran Canaria og bedyrer at han alltid har betalt alt selv og føyer til «og vel så det». Hvem eller hva «vel så det» pengene har gått til, sies det ingen ting om.

Andre har mislyktes før

Det er nok viktig for Borgli å ha kontakten med Aftenbladet, derfor vil han fortsatt stille opp i avisen, men vil ikke ha noe med de to journalistene å gjøre. Hvorfor gikk han ut med dette i forkant av artikkelen i Aftenbladet? Hvorfor ventet han ikke til saken ble publisert?

Man kan mistenke ham for at han forsøkte å demme opp for artikkelen, i et forsøk på å ta brodden av den. Det er langt fra sikkert at dette tjente ham noe, sannsynligheten er større for at han oppnådde det motsatte.

Samme teknikken forsøkte Hadia Tajik seg på i forkant av en artikkel hun forventet skulle komme i VG i saken om pendlerbolig. For henne gjorde det bare saken verre.