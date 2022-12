Misforstått evolusjonsteori?

Naturforskeren Alfred Russel Wallace i 1895, 72 år gammel.

Snorre Olaussen Geolog

DEBATT: Mulig jeg misforstår Markus Lindholm (14/12) og Tore Thorsen (10/12) når de skriver om darwinismen i Aftenbladet, men verken Charles Darwin eller Alfred Russel Wallace benytter seg av den sterkeste rett i evolusjonsteorien. Jeg forstår også at Jørg Arne Jørgensen (3/12) tolker verken Darwin eller Wallace sin vitenskap i den retningen.

Selv om Darwin hadde litt nedlatende viktoriansk syn på andre kulturer nevner han ikke de sterkeste som suksesskriteria i evolusjonen. Jeg kan heller ikke se noen steder at dagens viten i biologi eller geologi nevner noe om den sterkeste rett til å bli den dominerende art i evolusjonen.

Både Darwin og Wallace evolusjonsteori kan oppsummere som: Det er ikke den sterkeste, raskeste eller mest intelligente som overlever, men den som tilpasser seg omgivelsene. Tilpasningsdyktighet er gjengangsmelodien til Darwin og Wallace. Darwin skriver: «those who survive are the ones who most accurately perceive their environment and successfully adapt to it» en oversettelse blir «de som overlever er de som mest nøyaktig oppfatter miljøet sitt og lykkes med å tilpasse seg det». Begrepet «Den sterkeste rett», er iscenesatt av sosialdarwinismen. Dette «krigerske» språket har inspirert politiske grupperinger på den ekstreme høyre- og brunesiden, dvs. fascister, nazister, ekstreme religiøse og voldelige grupperinger, rasister og nå Putin.