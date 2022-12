Feil og villedende fra Stine Sofies Stiftelse

MyGame har strømmet nesten 5000 kamper. I desember skjedde det en glipp der en 12-åring ble filmet. Dette er det første forholdet som er rapportert, som bryter med retningslinjene, og vi har allerede iverksatt tiltak for å unngå at dette skal skje igjen.

MyGame reagerer på påstander fra Stine Sofies stiftelse.

Lars Setsaa Adm. direktør, MyGame

For andre gang på en uke kommer Stine Sofies Stiftelse med en rekke feilaktige påstander som Stavanger Aftenblad forunderlig ukritisk velger å trykke i sin avis.

Vi har igjen behov for å rydde opp i fakta.

Vi i MyGame har så langt strømmet over 5000 kamper. Stine Sofies Stiftelse bruker det eneste tilfellet som er rapportert, til å hevde at MyGames plattform er utrygg.

Dette er fakta om hendelsen:

Vi var ikke klar over at klippet inneholdt en 12-åring før vi denne uken ble informert om dette. Da vi ble gjort kjent med saken, fjernet vi kampen umiddelbart. Vi filmer kun fra årsklasse 15 år og oppover. At en 12-åring er med i en årsklasse vedkommende ikke skal spille, betyr at spilleren ikke er blitt registrert riktig.

Vi tar dette veldig alvorlig, og er allerede i gang med å implementere nye rutiner for å unngå at det skjer igjen.

Stine Sofies Stiftelse hevder at klippet lå ute i ukesvis. Det lå ute i ca. en uke. I den perioden er klippet blitt sett av under 80 personer på vår tjeneste. Klippet lå bak en betalingsmur og var kun tilgjengelig for MyGames kunder. Vi skulle gjerne ønske at det ikke hadde blitt vist i det hele tatt, men vi er opptatt av at fakta skal komme frem i denne saken.

Stine Sofies Stiftelse skriver at MyGame bevisst holder skjult at medlemstallene til innebandyforbundet har sunket, i forbindelse med at vi viser til at medlemstallene til ishockeyforbundet er gått opp på grunn av strømming. Fakta er at ishockeyforbundet har brukt strømming i nesten 7 år. Dekningen av innebandy er knapt startet. Vi har så langt filmet 8 bandykamper fra breddenivå.

Stine Sofies Stiftelse skriver at MyGame er en «milliardbedrift» som gjør «business på sårbare barn». MyGame er en oppstartsbedrift. Vi er en håndfull ansatte. Vi er år unna overskudd.

Stine Sofies Stiftelse hevder igjen at strømming i idretten «vil bli en kilde til mobbing og overgrep». Dette er påstander de på ingen måte har noe støtte for. De tar heller ikke høyde for at det i dag forekommer utstrakt filming og ulovlig strømming i ungdomsidretten. Redd Barna uttalte til NRK tidligere i år at «Vi ser det filmes svært mye allerede. Det [altså idrettens strømmeinitiativ] kan være et mulig tiltak som kan sikre barn i større grad.»

Det filmes og strømmes mye privat og ulovlig i dag. Det er denne typen filming man ofte finner nettopp på TikTok, YouTube og i andre sosiale medier. Det ønsker vi å bidra til å få slutt på. Dessverre er ingen helt feilfrie, men med dette prosjektet får vi strømming inn i mer kontrollerte former, og det er nettopp derfor vi hadde muligheten til å fjerne dette klippet.