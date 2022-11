Skal flinke elever motivere seg selv?

DEBATT: Fylkesdirektøren legger fram forslag til kutt til forskerklasser. Skal flinke elever motivere seg selv?

Elevundersøkelsen viser at trivsel og læringsmiljø er høyere i forskerklasser enn i andre klasser.

Eva Støkken Avdelingsleder i Realfag, St. Olav vgs

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan vi lese at elever med stort læringspotensial er Elever som lærer raskere og tilegner seg mer kompleks kunnskap sammenlignet med jevnaldrende.

Når det gjelder satsing på realfagene i skolen er lista over nasjonale og lokale tiltak lang. «Realfagsløftet», «Tett på realfag», opprettelsen av vitensentre, flere timer i naturfag, jenter og teknologi, og mye, mye mer skal motivere elevers læring i realfag. Det er også enighet om at dette er viktig for samfunnet.

På St. Olav videregående har vi elever med stort læringspotensial i realfag. Vi har lang og god erfaring med å gi elevene tilrettelagt undervisning som gir dem muligheter, motivasjon og utvikling på et høyt faglig nivå. Tiltak er blant annet ekstra undervisning i programmering og teknologifag, fagtilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS), og forsert løp for elever som har raskere progresjon i fag. Elevundersøkelsen viser at trivsel og læringsmiljø er høyere i forskerklasser enn i andre klasser.

Forrige uke la fylkesdirektøren fram innstilling til årsbudsjett for 2023 og økonomiplan for 2023–2026. Der foreslås det å halvere tilskuddet til forskerklasser og topplinjer ved de videregående skolene. Det er jo i disse klassene vi finner elever med stort læringspotensial og stor arbeidskapasitet. Hva med deres rett til tilpasset opplæring?

På side to i presentasjonen fylkesdirektøren la fram finner vi bilde av de fargerike ikonene over FNs bærekraftsmål. Målene oppsummerer utfordringer dagens elever skal være med å løse i framtiden. Kutt til forskerklasser med faglig sterke elever vil ikke bidra til å nå disse målene raskere.

I år tilbyr St. Olav videregående for første gang faget Medisinsk biokjemi i samarbeid med UiS. Universitet satser med andre ord på fylkets elever, mens fylkesdirektøren legger fram forslag om kutt til samme elevgruppe. Jeg håper og ønsker at det skal satses mer, ikke mindre på disse elevene.

Min oppfordring til de folkevalgte er at tilbudet til forskerklassene opprettholdes!