Sykehjem har et ufortjent dårlig rykte

DEBATT: Rekruttering til helsetjenesten i kommunene er en stor utfordring og sykehjem er den arbeidsplassen som sliter aller mest med å rekruttere sykepleiere.

Norsk Sykepleierforbund vet at sykehjem med nok ansatte og med rett kompetanse, får flere søkere

Siri Rugland Ree Nestleder Norsk Sykepleierforbund Rogaland

Når vi vet at kommunene har ansvaret for rundt 90 prosent av alle helse- og omsorgstjenester i landet, er dette en bekymringsfull utvikling.

Å gjøre seg attraktiv for nye medarbeidere er en viktig del av arbeidsgiveransvaret. Ansvaret omfatter også å sørge for nok og rett kompetanse, slik at kommunen kan gi pasienter og brukere lovpålagte helsetjenester. Neste år er det kommune- og fylkestingsvalg. Velgerne i Rogaland ønsker seg gode helsetjenester i bygd og by. Politikerne vedtar hvilket nivå disse tjenestene skal ha. Hva er så et verdig nivå for helsetjenester til pasienten på et sykehjem?

En tjeneste i endring

Sykehjemstjenesten har gjennomgått stor endring de siste 10 årene. Pasientgruppen som i dag bor på sykehjem har et mye mer sammensatt og komplisert sykdomsbilde, med et større behov for spesialiserte helsetjenester. Levealderen vår øker, og sykehusene behandler flere eldre med høyere alder enn før. For pasienter som anses ferdigbehandlet på sykehus er ofte situasjonen komplisert og sammensatt. Da må sykehjemmet ha medarbeidere med høy helsefaglig kompetanse på linje med det en krever i spesialisthelsetjenesten for å kunne ivareta pasienten på en faglig forsvarlig måte.

God sykepleie gis ikke bare på sykehus med hypermoderne teknologi og mange spesialiserte ansatte. God sykepleie utøves også med å være til stede, gjøre observasjoner, iverksette tiltak og bidra til trygghet for pasienten. Sykepleie er verdens beste yrke. Sykepleiere utgjør en forskjell for pasienter/brukere og pårørende. Sykepleieren har et stort ansvar, men også et spennende, utfordrende og utviklende yrke.

«Leve Hele Livet» er en kvalitetsreform for eldre og en arbeidsmetode som skal gi hver pasient et innhold i dagen som gir god livskvalitet – på tross av sykdomssituasjon.

Det er alltid noe vi sykepleiere kan gjøre for å lindre smerter og hjelpe den syke. En sengeliggende pleiepasient kan få en god og innholdsrik dag med de rette tiltakene. Når sykepleieren er til stede på pasientrommet med sin erfaring og kompetanse, ser vi at tiltakene vi iverksetter har en god effekt for pasienten. Det er jo dette som er så meningsfullt! Sykepleiere med fokus på øyeblikkene som er betydningsfulle for pasienten, gir økt tilfredshet og god kvalitet.

Fag og kvalitet

Sykepleiere er opptatt av å få brukt kompetansen sin i arbeidet, i tillegg ønsker sykepleiere å være en del av et lag som gir gode tjenester. Å få mulighet til å jobbe godt faglig og bruke kompetansen sin vil være en suksessfaktor for å holde på sykepleiere i tjenestene. Å balansere utfordringsbildet i kommunehelsetjenesten, samtidig som kommunen og sykehjem som arbeidsplass framsnakkes, er krevende – men noe av det Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobber med.

Utredning

Bemanningssituasjonen blant helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester skal nå utredes av regjeringen gjennom Helsepersonellkommisjonens arbeid. Kommisjonens gjennomgang skal gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse fram mot 2040. Den skal også blant annet vurdere hvordan innovasjon gjennom digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer kan påvirke det framtidige personellbehovet og kartlegge frafall i tjenestene. Det blir interessant og se hva kommisjonen vil anbefale i fremtiden og hvilke funn som blir gjort.

Rakrygget og stolt

NSF ønsker at sykepleiere på sykehjem skal stå rakrygget og ose stolthet over å jobbe der når de mestrer oppgavene og utgjør en forskjell. Klarer sykepleierne å kjenne på denne stoltheten vil de også kunne stå i de utfordringene de opplever. For å stå i disse utfordringene på en faglig god måte trengs tiltak fra politikerne. Gapet mellom ressurser og krav som økes må kunne håndteres på en forsvarlig og god måte.

NSF vet at sykehjem med nok ansatte og med rett kompetanse, får flere søkere – de har et godt rykte. NSF vet også at sykehjem med et godt rykte tiltrekker nye sykepleiere.