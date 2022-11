Kongsgårds levende historie er unik

DEBATT: I Aftenbladet opplyses det denne uken at Kongsgård som ordinær skole går en usikker fremtid i møte. Nyheten deles på Facebook, og kommentarfeltene røper overraskelse og skuffelse.

«Det er vanskelig å akseptere økonomi som argumentasjon for eventuelt å legge ned Kongsgård, når vi vet at den samme fylkeskommunen anlegger sykkelsti til en prislapp på 1,8 milliarder kroner», skriver Liva Bodil Kalvik.

Liva Bodil Kalvik Lektor, Stavanger katedralskole

Man uttrykker hvor viktig skolen er for byen og for sentrum og hvor stor skolens kulturhistoriske verdi er, i hjertet av Stavanger, med sine undervisningstradisjoner 200 år tilbake i tid.

Hva Kongsgård er for folk før og nå, er tydelig formidlet i denne sammenheng. Det som ikke er like tydelig, er hvem de er som nå sår usikkerhet rundt skolens fremtid. Bakgrunnen for nyheten i Aftenbladet er et notat fattet av Opplæringsavdelingen, Rogaland fylkeskommune. I denne avdelingen sitter 135 personer, fordelt på seks ulike seksjoner, med avdelingsleder i spissen. I nevnte notat sjongleres det med ulike scenarier – og tall som er sjablongmessig fastsatt. Allerede i notatets åpning forstår man at her er det noen som har snakket i et lukket forum: «Alle kjenner godt bakgrunnen for saken». «Saken» gjelder rehabilitering av byskolene Bergeland, SOTS og Kongsgård, og «St Olav-saken» (det vil si kostnader til rehabilitering av St Olav) er den røde kluten som opplæringsavdelingen vifter med i bakgrunnen for gjeldende notat.

Utelatt skolens betydning

I notatet pekes det på tre sentrale spørsmål som drøftes i «saken», der Kongsgård inngår som brikke i et økonomisk puslespill, der målet er en mest mulig kostnadseffektiv utnytting av bygningsmassene på Kongsgård, sammen med Bergeland og SOTS. Her har man virkelig utelatt skolens betydning for byen vår, og utelatt betydningen av den kulturhistoriske unike arven som skolen er for oss borgere. Notatet er et uttrykk for en tonedøv maktarroganse som det er vanskelig å fordøye.

Kravet om universell utforming vektlegges i den ellers manglende argumentasjonen for en eventuell nedleggelse av skolen. Vi spør: Vil ikke andre brukergrupper, det være seg fra voksenopplæring eller andre, også støte på de samme utfordringene med manglende heis eller toaletter som gjør at de må ut for å gå på do?

Det er vanskelig å akseptere økonomi som argumentasjon for eventuelt å legge ned Kongsgård, når vi vet at den samme fylkeskommunen anlegger sykkelsti til en prislapp på 1,8 milliarder kroner. Det er vanskelig å forstå fylkeskommunenes beregning som konstaterer at behovet for skoleplasser i midtfylket vil synke i årene fremover (befolkningsvekst på 1,12 prosent forrige år). Har politikerne gjort en demografisk analyse av behovet for sykkelvei i fremtiden?

Forvaltningsansvar

Kongsgårds levende historie er unik i lokal og nasjonal målestokk, og er større enn hver enkeltpolitiker, enn hver opplæringssjef, enn hver pedagog, hver rektor, hver elev. Endog større enn selve Opplæringsavdelingen. Alle vi som på en eller annen måte – i en begrenset periode – har vårt arbeid knyttet til Kongsgård, bør kjenne på et forvaltningsansvar. Dere med makt især.