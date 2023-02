Ja, nå er det Tjensvolls tur!

DEBATT: Takk til Erlend Aano for et viktig leserinnlegg i Aftenbladet om utfordringene i Tjensvoll-området. La meg være så klar jeg kan: Tjensvoll skal prioriteres sterkt framover. Flere viktige grep er allerede tatt for å gi området et stort løft allerede i år.

Jeg skal levere til Tjensvoll. Kommunen skal levere til Tjensvoll. For det er Tjensvolls tur. Både nå og framover, skriver ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). På bildet besøker hun tennishallen på Tjensvoll.

Kari Nessa Nordtun Ordfører i Stavanger (Ap)

Da undertegnede overtok ordførerkjedet høsten 2019 var de samarbeidende partier enige om at flere områder i Stavanger hadde blitt nedprioritert i en årrekke, og at tiltak måtte settes i gang for å gi viktige og nødvendige løft til disse stedene, samtidig som at vi ikke nedprioriterte andre områder.

Jeg er ærlig på at vi begynte med Kvernevik og Kvaleberg, hvor både Aano og den øvrige befolkningen har fått med seg at det er gjort betydelige grep gjennom politiske vedtak og økonomiske beslutninger. Det er jeg glad for. Det har vært høyst nødvendige oppgraderinger i «glemte» områder.

Aano har rett i kritikken

Tjensvoll er dessverre også et slikt «glemt» område. Aano peker på flere konkrete møteplasser på Tjensvoll som han mener må forbedres. Vi er enige med ham, og har vært det en stund. Jeg har i den anledning gode nyheter fra vedtak som gjør at han og andre på Tjensvoll får se synlige grep allerede i år.

Før jul vedtok politikerne i Utvalg for miljø og utbygging forprosjektet for oppgradering av Tjensvoll torg. Det er det som har kostet penger hittil. At arkitekter og byplanleggere har planlagt hvordan torget best kan bli det møterommet Tjensvoll fortjener. Detaljprosjektering skal være utarbeidet før sommeren, og byggefase innledes allerede i høst. Tjensvoll-torget skal bli et trivelig og grønt byrom for alle aldre, med kvalitet og identitet. Det er allerede satt av 7,5 millioner kroner – og mer penger vil bli bevilget. Her kan dere lese om hvordan Tjensvoll-torget er planlagt oppgradert. Politikerne har også vedtatt at det skal være flere benker, flere korttidsparkeringer og lav fartsgrense utover det som allerede ligger i administrasjonens forslag. Arbeidet skal være ferdigstilt senest januar 2024.

Allerede før jul i 2021 vedtok vi forprosjekt til kunstgressbanen på Haugtussa. Det ble også satt av penger sånn at barn og unge kunne få erstattet grus med kunstgress. Da jeg åpnet Tretoppen lekeplass tidligere i år kom fotballspilleren Magnus bort til meg og fortalte hvor viktig det ville være med kunstgress på Haugtussa. Arbeiderpartiet har etterlyst fortgang i prosjektet, og har nå fått bekreftet at omleggingen til kunstgress skal skje i år. På svar på spørsmål fra Arbeiderpartiets Sissel Fuglestad skriver kommunedirektøren at prosjektet er utlyst på anbud med frist 16. februar.

Kunstgresset kommer!

Pengene er allerede bevilget, slik at de som vinner anbudet kan gå i gang med arbeidene så fort som råd er. Kommunen skal sikre å tilpasse arbeidene til fotballsesongen, slik at treninger og kamper i så liten grad som mulig påvirkes av byggearbeidene. Fotball skal spilles på kunstgress, og nå kan endelig barna på Tjensvoll få spille og trene på samme underlag som alle andre. Jeg er blitt invitert på Facebook til å komme og se dere spille kamp, og det er en invitasjon jeg vil akseptere.

Det politiske flertallet har prioritert en lenge etterlengtet bygging av skoleprosjekter som har vært utsatt år etter år. Det pågår bygningsarbeider på både Lervig skole på Storhaug, Tastaveden får et kjærkomment løft, nye Madlamark skole er åpnet, og det planlegges nå nye skolebygninger på Kvernevik og Vaulen.

Jeg skal ikke forskuttere noe som helst uten saksbehandling, men jeg er enig med Aano at Tjensvoll skole bør stå høyt oppe i køen når nye skoler skal rehabiliteres og fornyes. Dagens Tjensvoll skole ble bygget i 1956, og tredje og siste byggetrinn ble fullført i 1977.

Gode mennesker viktigst

Det er allerede gjort arbeid med skolegården like før årsskiftet 2019/2020, men dette er selvfølgelig ikke nok. For med Arbeiderpartiet bak roret skal skolebygg og møteplasser for hele fellesskapet hele tiden prioriteres mer enn under tidligere flertall.

Gode fellesskap er ikke bare avhengig av gode fasiliteter. De trenger mest av alt gode mennesker som brenner for å skape godt innhold og aktivitet for innbyggerne i sitt nærområde, slik at det blir enda bedre å bo og leve i Stavanger. Enten gjennom idrettslag, skole, barnehage eller frivillige organisasjoner og borettslag. Slike er det mange av på Tjensvoll. Jeg setter stor pris på at ildsjeler som Aano løfter opp utfordringer i sine områder – og stiller oss politikere til ansvar om å levere. Jeg skal levere til Tjensvoll. Kommunen skal levere til Tjensvoll. For det er Tjensvolls tur. Både nå og framover.

Jeg lover.