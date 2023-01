Men, huset er for høgt!

DEBATT: At media held auge med kommunane, og då særleg lokalpolitikarane, forventar vi. Det er ein del av samfunnsoppdraget som media skal ta på det største alvor. Men i hus-saka i Hjelmeland meiner vi Aftenbladet har vore noko einsidige.

For å få ei rettvis handsaming vart eit eksternt godkjent oppmålingsfirma nytta til å finne dei korrekte tala, og då er det meter over havet som er nytta. Altså ei måleeining som er absolutt, og ikkje tek omsyn til verken kjensler eller intensjonar.

Anita Husøy Riskedal Ordførar Hjelmeland kommune, (Sp)

Journalistane vil sjølvsagt protestere på det. Like fullt er vår oppleving at det ikkje har vore Aftenbladet sitt fremste mål å belyse saka balansert.

Stavanger Aftenblad slår i ei sak nyleg fast at kommunen ikkje kunne påvise at huset ikkje var bygd nøyaktig slik det var godkjent, og difor støtta klagar som meinte huset var for høgt. Dette er ein påstand som fortener eit skikkeleg tilsvar.

Andre motiv er irrelevante

Når ein kommune mottek ei naboklage som handlar om eit mogleg avvik frå reguleringsplanen, må klagen handsamast. Om klagen kjem på bakgrunn av tidlegare usemje om ei brygge, som Aftenbladet viser til, er for så vidt likegyldig for ein kommune. Den type konspirasjonar overlet vi til media.

Klagen frå nabo gjekk enkelt og greitt på at huset var for høgt i høve til gjeldande reguleringsplan, og at byggeløyvet dermed måtte kjennast ugyldig. Kommunen tok sjølvsagt kontakt med arkitekt og huseigar for kommentar, og svaret frå dei var at huset på alle vis er i tråd med gjeldande reguleringsplan. For å få ei rettvis handsaming vart eit eksternt godkjent oppmålingsfirma nytta til å finne dei korrekte tala, og då er det meter over havet som er nytta. Altså ei måleeining som er absolutt, og ikkje tek omsyn til verken kjensler eller intensjonar.

Så kan ein vere usamd i kva måte utrekninga deretter skal skje, men i reguleringsplanen står det «Maksimal mønehøgde: 6,5 meter over gjennomsnittleg terrengnivå». Mønehøgda vert då differansen mellom målt mønehøgde og gjennomsnittleg terrenghøgde. Det finn ein ved å rekne ut gjennomsnittet av målt terrenghøgde i kvart hushjørne, og så trekke det talet i frå målt mønehøgde (Definert i tek 97, 10 og 17). For sterkt skrånande tomter kan ein nytte dei to øvste hushjørna som grunnlag for å finne gjennomsnittleg terreng.

Høgblokk på Hjelmen?

Terrenghøgda i dei fire hjørna er målt til høvesvis 11,51, 11,58, 9,08 og 9,01 moh. , og mønehøgda er målt til 19,57 moh. Resten er enkel matematikk, så eg skal ikkje trøytte lesarane med å gå gjennom utrekninga. Uansett kva reknemåte ein nyttar, er resultatet at huset er for høgt. Så fjernar Aftenbladet elegant ein meter fordi ansvarleg søkjar under byggjeprosessen fekk lov av kommunen til å flytte huset ein meter lenger opp i terrenget. Men, sjølve bygninga skal jo ikkje verte ein meter høgare av den grunn? Om dei hadde flytta huset opp på fjellet Hjelmen, kunne dei då bygd ei høgblokk?

I bortimot alle brev sendt frå kommunen vert det presisert at tiltaket må vere i tråd med reguleringsplanen. Også mønehøgde. Dette vert bekrefta av søkjar. Så kan ein sjølvsagt ønske at kommunen i denne saka hadde gått på tilsyn før ferdigattest vart utferda, men tilsyn vert utført på tilfeldig uttrekte bygg. Det er uansett ansvarleg søkjar sitt ansvar å sørge for at bygget er i tråd med reguleringsplan.

Med dette som bakgrunn vart huseigar oppmoda om å søke dispensasjon frå reguleringsplan, noko huseigar avslo. Dette medførte at det vart fatta eit vedtak om at huseigar måtte rette bygget. Eit vedtak eg trur ingen ønskte, men når reguleringsplanen er soleklar, bygget er målt til å vere for høgt, og huseigar ikkje ønsker dispensasjon – kva alternativ står att?

Ironien i det heile

Kommunen mottok klage på vedtaket, utan at advokaten kom fram med noko nytt der. I administrasjonen vart det jobba med å finne ei løysing. Det hadde gått mange år sidan ferdigattest, og sjølv om det i teorien ikkje er foreldingsfrist, er likevel tida eit aspekt som bør takast med. Så fann kommunen ei løysing i forvaltningslova § 35 c. Det vart slått fast at bygget er for høgt, men at ein ikkje vil krevje retting. Vedtaket vart stadfesta politisk.

Når det gjeld det nylege vedtaket frå Statsforvaltar som slo fast at vi må dekke ca. 50 prosent av sakskostnadane til den andre part, så stiller vi oss uforståande til det, men pengane er sjølvsagt betalt. Og for dei som er i tvil så handla dette om kostnadsfordelinga. Statsforvaltar har ikkje vurdert den bakanforliggjande saka. Så er jo ironien for vår del at om vi heller hadde bedt Statsforvaltar om å handsame den opphavelege saka om retting, og det hadde blitt ståande, hadde huseigar mest sannsynleg ikkje hatt rett på å få dekka sakskostnadane sine.