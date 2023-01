Ti bud for sosialdemokratiets endelikt

DEBATT: Siden valget i 2021 har regjeringspartiene stupt på meningsmålingene. Med Ap i førersetet kan det se ut til at følgende strategi er rådende nå, og også som kommende valgkampstrategi fram mot kommunevalget 2023:

Ap mener fortsatt at det er vanlige folks tur. Men at turen kan bli dyrere og mer ukomfortabel, må vi bagatellisere.

Vi i Ap forholder oss til Høyre slik:

a. Hvis Høyre er sterkt imot en gitt politikk, er vi i Ap også imot.

b. Hvis Høyre er tvilende, lunkne eller passive til en politisk sak, er Ap for.

c. Hvis Høyre er for en sak, er Ap også for.

Vi er markedsliberalister og for New public management, men innrøm det aldri for noen. Hvis noen f.eks. klager på høye strømpriser, si alltid at det er markedet som rår, og at det er utenfor vårt handlingsrom.

Vi i Ap er for alt som EU er for, også når det går ut over vanlige folk. Det skal vi forklare med at vi må være solidariske med resten av Europa. Når det kommer forslag vi synes er usolidariske overfor EU (dvs. at vi tenker litt på oss selv først), skal vi alltid vise til EØS-avtalen. Den kan vi alltid gjemme oss bak, fordi den er det så få som har lest, og enda færre som forstår.

Ap mener at folk er egoistiske og populister nå de har andre og nye løsninger enn de vi har. Bruk vanskelige ord og faguttrykk for å si at deres løsninger ikke vil virke eller er kortsiktige.

Vi i Ap skal være til å stole på, og derfor gjør vi ikke om på politiske beslutninger. Heller ikke når premisser og fakta ikke stemmer lenger, og når økonomiske rammer fullstendig er endret til det verre. Når prisen på nytt sykehus i Oslo øker med tregangen, sier vi bare at Ap leverer på politikk. At de bare kan bygge et halvt sykehus i Stavanger, får de tåle. Det er jo bare et kommunevalg.

I Ap skal vi være miljøforkjempere i teorien, men ikke i praksis. Vi skal alltid heie på norsk olje og gass, for den er den reneste i hele verden. Og nå skal den bli enda renere når vi har elektrifisert sokkelen og Melkøya. Da er det jo egentlig bare alle andre land som forurenser. Hvis noen likevel nevner dumping av gruveslam i våre fjorder, husk å dra arbeidsplasskortet.

I Ap godtar vi domsavgjørelser når vi er enige i dem, men ellers ikke. Det gjelder også avgjørelser i Høyesterett, f.eks. om vindmøller og reindrift. Forklar dette med presedens og/eller at saken utredes.

Solidaritet er selve verdigrunnlaget for Ap og må derfor ikke forveksles med sympati. Vi i Ap har sympati med de svakeste i samfunnet, men ikke solidaritet. Når vi sier at nå er det vanlige folks tur, mener vi sjølsagt ikke de svakeste og nyfattige. Det blir jo altfor dyrt sjøl om prisstigningen nå er rekordhøy.