Sammenligner barsel-debatt med #metoo-kampanjen - TV Vest

La meg ta det første først. Styrken i #metoo ligger i at kvinner for første gang sammen får satt søkelyset på en trakassering som er gjennomgående i livene våre. Fra de «små» kommentarene, og hendene mellom beina, grepet på puppene, spørsmål om avsuging, og krav om tilgang til fitte, hvor mye koster den svarte venninna mi, til eldre organisasjonsgutters utilbørlige seksuelle tilnærminger til yngre jenter, til statssekretærers klamme hender på rumpa på møte i departementet, til føtter i hotellromdøra fra partitopper og ministre, og prostitusjonskjøpende statssekretærer som fortsetter ufortrødent i jobbene sine, til voldtekt og spredning av private bilder på nett.

Forteller om virkeligheten

Vi har samlet ropt ut om det som skjedde i fjor og det som skjedde for tjue år siden – sånn at vi skal slippe denne dritten. Slippe disse maktovergrepene, og uønska tilnærmelsene og grisete nevene. Du synes vi overdriver – vi forteller om en virkelighet som ligger rett foran nesen din, og som du velger å ikke se.

Du kaller oss for flotte – mens du rakker ned på oss og prøver å gjøre oss små og ubetydelige.

Så blir vi halvgamle kjerringer og føder barn på sjukehus med langt fra plettfri barselomsorg. Vi ligger på flermannsrom når barselhotellet er fullt, eller fordi ungene våre er for små, eller vi ligger der alene og hører på gråten fra den nyfødte i senga ved siden av mens våre egne ligger tre etasjer ned og inn i et annet bygg på nyfødtintensiven. Vi har unger med gulsott, og funksjonshemminger, og ømme brystvorter og mye melk eller ingen melk. Vi får aldri middag etter klokka ett på dagen, og noen av oss blir lagt i lintøyskapet etter fødselen fordi det er fullt overalt ellers. Vi går de lange gangene med teskje-mengder melk fra hotellet til nyfødtintensiven, vi bor ukevis og månedsvis på munkeceller mens vi håper og ber om at ungene våre skal klare seg, og vi sover aldri mer enn en time om gangen. Vi ser sjukepleiere og barnepleiere som løper beina av seg, og som må ned seks etasjer for å skifte klær. Vi møter sjukepleiere som gjerne vil avlaste oss, hjelpe oss, men ikke har tid. Vi møter bryske jordmødre og mjuke varme jordmødre, og noen ganger vil de bli med oss inn på do midt om natta etter keisersnittet for å se oss tisse, mens alt vi ber om er å sove. Vi leier pumper for formuer for å mate ungene våre, vi blør, vi svir, vi vagger, vi har med vårt eget dopapir for å unngå å tørke oss med sandpapir. Vi vet utmerket godt at jordmora på hjemmebesøk er festtaler på papir og har ingenting med virkeligheten å gjøre, få av oss har sett henne.

Lær deg å lytte

Hvordan våger du å si at vi overdriver når vi ber om bedre barselomsorg – ikke den som er i dag – en bedre! Når vi kjemper mot forslag om å innskrenke liggedøgn og hjelp ennå mere. Også kaller du oss for flotte – mens du rakker ned på oss og prøver å gjøre oss små og ubetydelige.

Nei, Reiten – det er du som er ubetydelig. Det er du som bør lære deg å lytte, som bør lære deg å forstå, og som kanskje mest av alt bør lære deg å passe munnen.