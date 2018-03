Jeg har forståelse for at plasseringen av brannstasjonen er blitt en vanskelig sak, særlig siden den nå er mer enn dobbelt så stor som opprinnelig vedtak, og det haster med å sette i gang for å sikre brannsikkerheten.

Massiv utbygging

Her i Lervig bor et mangfold av folk, håpet er at det blir tilrettelagt med infrastruktur som gjør at folk som bor her, trives, og ønsker å bli boende her. Det er nå vedtatt enda en videre utbygging av Lervigbrygga, med en massiv utbygging av rekkehus og blokker, fra 3-4. til 6. og 7. etasjer. I tillegg, om planene blir virkelighet, ny skole, kanskje barnehage og idrettsanlegg, like ved Stavangers største sykehjem.

Foran sykehjemmet foreslår Rådmannen nå at brannstasjonen skal plasseres, mer enn dobbelt så stor som opprinnelig vedtatt.

I Aftenbladet kunne vi 11. januar i år betrakte politikere fra flertallspartiene på Lervig sykehjem som soler seg i glansen av å være pådrivere for Storhaugløftet. «Levekårsløftet Storhaug arbeider målbevisst for å bedre bomiljø et i bydelen» (fra Stavanger kommunes hjemmeside). «Vi satser nå virkelig på Storhaug. Pengene er på plass, og vi lover fremdrift i planene fremover», sier ordfører Christine Sagen Helgø (H) i Aftenbladet (11. januar). Erfaringen min som beboer på Storhaug, er at det vanligvis ikke er fra denne kanten at Storhaug får sin støtte og løft.

Møt opp

Mandag skal bystyret avgjøre om de går for denne plasseringen av brannstasjonen. Jeg oppfordrer alle nåværende beboere, kommende naboer og alle andre som bryr seg til å møte opp når saken nå skal avgjøres. Her kan du være vitne til hva den enkelte av våre folkevalgte legger i begrepet «bedret bomiljø», i praksis.

Vel møtt til alle dere som ønsker å være med. Denne avgjørelsen skal vi leve med for resten av livet.