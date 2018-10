Hvorfor ikke «kontantstøtte» til single?

Jeg mener selvsagt ikke at single skal få kontantstøtte i tradisjonell forstand, men det er på tide å se på de økonomiske utfordringene mennesker med én husholdning har.

Oversett og nedprioritert

Det er dyrt å bo alene. Men svært mange gjør det. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at over 1 million mennesker i Norge er aleneboende. Altså 20 prosent av Norges befolkning, men likevel er det en gruppe som stadig blir oversett og nedprioritert.

Bor du alene har du sannsynligvis både høyere utgifter og mindre inntektsmuligheter enn de som bor i parforhold. Du har høyere boutgifter enn gjennomsnittet, med bolig og elektrisitet som dominerende utgifter. Kommunale og statlige avgifter slår også negativt ut. Mange som bor alene, ønsker å dyrke et sosialt liv, men har dessverre begrensede muligheter. Når vi snakker om folkehelse, utenforskap og sosial isolasjon som noen av våre tids utfordringer, bør også aleneboende settes på agendaen.

Flere partier, inkludert KrF, har i årenes løp forsøkt sette aleneboende på agendaen uten at særlig mye har skjedd. Laila Dåvøy fra KrF igangsatte i Bondevik II-regjeringen et arbeid med en egen stortingsmelding om deres levekår og spesielle utfordringer. Stoltenberg la arbeidet i skuffen da han tok over i 2005. Nå er vi i 2018, og tiden er overmoden for at saken kommer i søkelyset.

Avgiftssystemet må rettes mer inn mot forbruk, slik at aleneboende ikke må betale uforholdsmessig mye. Vi bør ha en gjennomgang av de kommunale avgiftene i Stavanger kommune. Over skatteseddelen bør også samlet inntekt i en husholdning beregnes: Er du aleneboende bør taket for toppskatt justeres opp.

Jeg savner et politisk engasjement rundt den store gruppen og utfordrer politikere i alle fløyer til sette dette på agendaen.