Hareide kan regne med KrF Haugesund

Hvorfor var KrF Haugesund opptatt av matematikk når de kom på det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Stavanger 20.oktober 2018? Først vil jeg presisere at vi i Haugesund KrF hadde ekstraordinært årsmøte, der alle medlemmene i KrF Haugesund var velkommen.

I forkant spurte styret alle i KrF Haugesund om det var noen som kunne tenke seg å stille på det ekstraordinære fylkesårsmøtet, svaret i forkant var nei. Når dagen for årsmøte kom, var det noen få innmeldte nye som vipset seg til medlemskap på dagen, og vi fikk en rørende tale for hvorfor vi skulle kjøre høyre istedenfor venstre i neste veikryss.

Da vi ikke hørte noe snakk om å ta hensyn, da gikk KrF Haugesund i dialog med fylkesårsmøte for å få til en mer rettferdig fordeling som deretter blir nedstemt.

Det ble på møtet forslått navn, og alle navnene ble tatt hensyn til. Det lå aldri på bordet at man skulle binde delegater, som betyr at når KrF Haugesund gikk inn til ekstraordinært fylkesårsmøte var det ingen hemmelighet at det var delegater som støttet Hareides veivalg som kom.

Stemmene som avgjør

KrF Haugesund startet med å kommentere matematikk, det var helt klart at vi gikk inn i en sal der vi var i mindretall. I alle demokratiske prosesser skal det være stemmene som avgjør. Det som er spesielt med denne situasjonen, er at stemmene både for og imot et valg er like viktige.

Det er delegatene som skal være med på landsmøtet som avgjør det viktige veivalget, de skal presentere fylket de kommer fra, når 33 prosent av Rogaland KrF ønsker et regjeringsskifte skal det reflektere de 16 mandatene som skal til landsmøtet i Oslo i november. Hvorfor? Fordi Hareide har bedt oss om å velge representativt.

Vi i KrF Haugesund ventet til siste minutt, vi venter på informasjon om hvordan vi i Rogaland skal forholde oss til at det finnes et flertall og et mindretall. Da vi ikke hørte noe snakk om å ta hensyn, da gikk KrF Haugesund i dialog med fylkesårsmøte for å få til en mer rettferdig fordeling som deretter blir nedstemt.

Større ringvirkninger enn vi tror

Lokalt samarbeider KrF med alle partier, det er prosesser der vi både gir og får og må dele på ansvaret for å få gjennom en kommunepolitikk, det er og blir velgerne som bestemmer utfallet i den enkelte kommune. Hva sier vi nå til velgerne våre om hvordan vi driver politikk? Vi har verdivalg der alle skal inkluderes. Budskapet som ble gitt av KrF Rogaland kan få større ringvirkninger enn vi tror.

Når en leder i et selskap ønsker å justere forventninger til egne aksjer og kapital, så er det viktig å få frem den riktige informasjonen fra alle ledd som kan være med å påvirke hvordan en endringsprosess eventuelt vil se ut. Informasjonen som går i linje oppover til lederen må være nøyaktig. Hvorfor? Det er vanskelig å forvalte kapital når man ikke vet hva den inneholder, enda verre er det å miste kapital.

Kunne vært bedre

I denne sammenheng snakker vi om menneskelig kapital, og vi kan trygt si at i denne prosessen vi har kjørt i den enkelte kommune nå kunne vært bedre. Vi vil nemlig ikke miste noen på veien her. Alle er like viktige.

Det kan være vanskelig å se for seg noe som kan bli versus det vi vet vi har muligheten til akkurat her og nå. Det er en leders ansvar å se det store og hele bildet og tenke langsiktig. De fleste ledere ville bare stemt en retning, for deretter å kjøre linjene nedover slik at alle følger med på endringen som skjer. Her blir vi altså spurt om vi er villig til å være med på en endringsprosess, vi alle sammen får et valg. Vi vet nøyaktig hvor vi har Hareide som leder.

Lojalitet

Målet med prosessen vi har nå, er å få en avspeiling av hvor vi som parti står. Variasjonen i de to valgene er viktig å få fram (det var også et tredje valg som ble nedstemt). Dette handler om lojalitet til det han har bedt oss om å gjøre. Der kan han regne med KrF Haugesund. Dette er enkel matematikk, Solveig Ege Tengesdal representerer 33 prosent av delegatene fra det ekstraordinære fylkesmøte fra KrF Rogaland. Glede meg til å se dere alle igjen, ved neste anledning.