I innlegget «Tvangsbruk i psykiatrien og tull med tall i Aftenbladet» stiller psykiatriprofessor Tor Ketil Larsen spørsmål ved tallbruken i Aftenbladets artikkel «Ungdom satt på isolat i psykiatrien 74 ganger i fjor».

Tallene som er brukt, er hentet fra en presentasjon for styret i Helse Stavanger. Styret har tidligere bedt om løpende orientering om tvangsbruken. Som det står i saken, viser tallene at unge ble satt på isolat 74 ganger i 2017, mot fem eller mindre de to foregående år, og seks ganger hittil i år. Tallene blir altså satt i en relevant sammenheng.

Det er kjent at sykehuset gjentatte ganger har fått kritikk for den høye tvangsbruken.

Larsen ville gjerne visst mer, blant annet hva pasientene slet med. Men ledelsen ved klinikken vil ikke kommentere enkelttallene i Aftenbladet, og viser til pasientenes personvern.

Taushetsplikt

Larsen viser også til en artikkel samme dag, om vold mot ansatte samme sted, og spør om det ikke «burde ringe en bjelle» om sammenhengen mellom vold mot ansatte og tvangsbruk. Aftenbladets journalist stiller klinikksjef Lars Conrad Moe akkurat det spørsmålet i denne artikkelen, og får til svar at han ikke kan kommentere dette på grunn av taushetsplikten.

Den informasjonen Larsen mener er nødvendig før han er villig til å diskutere tvangsbruk offentlig, skriver han også selv er «svært vanskelig» å innhente.

Tvangsbruk er noen ganger helt nødvendig for å ivareta liv og helse, men er alltid svært sterke inngrep i et menneskes liv. Psykiatri er et felt hvor behandlere sitter med svært stor makt, og hvor relevante opplysninger om pasientene eller situasjonen fort rammes av personvernet.

På mange felt, også utenfor psykiatrien, har det offentlige rett og plikt til å gripe inn med tvangsmidler overfor borgerne. Barnevernet og vergemålsbestemmelsene er andre eksempler.

Nettopp fordi det foreligger så vide fullmakter, er det et stort poeng at omverdenen følger med på hvordan fullmaktene forvaltes. Både når de brukes med omhu og når de misbrukes, er det nødvendig at dette kommuniseres.

Tunge grunner

I motsetning til Larsen, mener vi tallene fra SUS både er satt i en relevant sammenheng og at det er i kjernen av vårt oppdrag å dekke dette. Ut fra informasjonen i denne konkrete saken, mener vi det er svært tunge grunner til å følge dette feltet journalistisk. Også uten den tilleggsinformasjonen Larsen etterlyser.