Ønsker økonomiske sanksjoner for økt vaksinasjon

Flere og flere barn blir altså smittet av sykdommen som er relativt enkel å forebygge. Effektiv forebygging kan skje via å følge det statlige barnevaksinasjonsprogrammet, som i mange tiår har tilbudt vaksine mot meslinger og andre farlige sykdommer som tuberkulose, røde hunder m.m.

Fantastisk ordning

Dette er en fantastisk ordning, som de fleste benytter seg av, dog er det enkelte som på grunn av ideologisk eller lignende overbevisning holder sine barn utenfor hele eller deler av vaksinasjonsprogrammet. Ved å ikke la sine barn vaksineres, setter man ikke bare sine egne barn i fare, men også samfunnet i sin helhet. Spesielt øker faren for smitte hos dem som av medisinske grunner ikke kan vaksineres.

Nødvendig sanksjon

Siden det er mange gode, historiske bevis på at vaksinasjon fungerer til å forhindre spredning og forekomst av ulike sykdommer, må man åpne for at staten kan gi foreldre økonomiske sanksjoner (i form av bøter e.l.) dersom de velger å la sine barn stå utenfor hele eller deler av barnevaksinasjonsprogrammet på grunn av egen overbevisning (ideologisk m.m.). En slik økonomisk sanksjon er drastisk, men ses på som nødvendig for å forhindre at farlige sykdommer spres.