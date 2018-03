«Diskusjonenes tid er forbi», svarer Christian Wedler, gruppeleder i Frp, når Stavanger Aftenblad 28. februar stiller spørsmål ved flertallsspartienes nye strategi når beslutninger som er viktige for byen skal fattes.

Satt på sidelinjen

Det siste året har dette gjentatt seg: Noen dager før en sak skal behandles i formannskapet, innbys det til pressekonferanse, fotografering og kakespising for å feire at Frp og resten av posisjonen har kommet til enighet om en sak. Formannskapet er dermed satt helt på sidelinjen, stikk i strid med det som har vært politisk praksis i Norge siden 1837.

På oppfordring fra Aftenbladet lover gruppelederne for de andre flertallspartiene at denne framgangsmåten ikke skal bli et mønster. En av dem sier at det kan bli lenge til, men at dette vil bero på tilfeldigheter (!). Wedler uttaler derimot at «dette skal vi gjøre mer av».

Vi i Arbeiderpartiet tror at de beste løsningene for kommunen og velgerne kommer etter åpen diskusjon, der også de som ikke har flertall for øyeblikket, kommer til orde. Vi tror ikke på en praksis der noen få fatter avgjørelser etter å ha snakket sammen på bakrommet. Det beste for byen er at alle kommer til orde.

Skal ikke mindretallet lyttes til?

Ved forrige kommunevalg stemte mer enn 40 prosent av Stavangers befolkning på partier som ikke er med i flertallsalliansen. Skal ikke politikere fra dette store mindretallet lyttes til? Er det helt utenkelig at de kan ha innspill som vil bidra til en enda bedre løsning for kommunen og dens innbyggere?

«Flertallsarroganse slår rot», har Aftenbladet som tittel på lederen 28. februar. Arbeiderpartiet håper at denne bekymringen ikke er berettiget, og at Wedlers utsagn ikke er representativt for holdningen til Frp’s samarbeidspartnere på høyresiden i stavangerpolitikken.