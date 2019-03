Sentrumsplanen – historieløst Paradis

Allerede tirsdag fikk vi første signal om at vi er på feil kurs da Bane Nor Eiendom og Base Property presenterte sine mulighetsstudier for utbyggingen i Paradis.

Først og fremst er det å kalle området vest for Hillevågsvatnet for Paradis en historieløs benevnelse, men vi lar navnedebatten ligge.

Sentrumsplanen legger føringene for utbygging i området langs jernbanelinjen nord for Strømsbrua, der det skal bygges med kvartalsstruktur og varierte byggehøyder mellom 5-7 etasjer.

Tilpasses eksisterende bebyggelse

De fire forslagene varierer i antall etasjer og utforming, men det er lite som ved første øyekast bærer preg av kvartalsstruktur i 5-7 etasjer. Miljøpartiet De Grønne er for fortetting nær kollektivaksen og nær viktige knutepunkt, men utbygging bør tilpasses eksisterende bebyggelse og legge vekt på stedets egenart og historie, og selvsagt være i tråd med de overordnede føringer.

Det fremstår som historieløst ikke å ta områdets særegenhet inn over seg i utviklingen av området. Hvor er referansene til trehusbyen på hver side av dalsøkket? Eller vannet som kun ligger et steinkast unna? De historiske siktlinjene mellom Storhaug og Våland, som visuelt binder trehusbyen sammen, fremstår som fjernet for framtiden.

Gå tilbake til tegnebrettet

Til utbyggers forsvar er dette kun foreløpige skisser, men vi i Miljøpartiet De Grønne er skeptiske til at Stavangers særpreg og styrke er ikke-eksisterende i de fire forslagene. Langt fra føringene i Riksantikvarens bystrategi om oppføringer av nye bygninger som ivaretar miljøets egenart der man tar hensyn til de viktigste historiske bymiljøer og bylandskapet. Oppfordringen til å gå tilbake til tegnebrettet er herved sendt.