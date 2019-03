DEBATT: I et innlegg i Stavanger Aftenblad 5. februar takker Palestinakomiteen UiS for å ha avsluttet samarbeidet med Technion. Talsperson Ingebreth Forus skriver: «Vi velger å tolke dette som at UiS har tatt innover seg våre argument, og også sett den skaden et fortsatt samarbeid med Technion kunne/ville gjøre på anseelsen til UiS. Vi er svært fornøyd med denne beslutningen – nå er det ikke lenger grunn til å være flaue over vårt universitet.»

Dette er ikke bare en feiltolkning, men uriktig nyhet. Ifølge prorektor ved UiS Dag Husebø er universitetet like åpne for samarbeid med Israelske universiteter som tidligere. Han uttaler følgende i sakens anledning til Norge IDAG: «Vi ser at noen har interesse av å skrive om våre beslutninger i lys av sine egne politiske og ideologiske tankesett, og at beslutningen vår tas til inntekt for at vi skulle ha lyttet til noen, men dette er bare tull.»

Talsperson Ingebreth Forus og Palestinerkomiteen har, om mulig, ingen grunn til å være flaue over annet enn sin egen manglende troverdighet.