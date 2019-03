Hvem av oss har ikke skulket skolen i løpet av våre unge år? Mens vi tok oss fri for å sove litt lenger eller være med venner, skulker dagens unge fordi de skal delta i en internasjonal streik for å stoppe klimaendringene vi voksne ikke tar nok ansvar for.

Kampen for klimaet

Oppover årene har det vært mange viktige generasjonsopprør, enten det har vært kvinners stemmerett, likestilling eller arbeidsvilkår. Vår tids store sak er kampen for klimaet. Det er alltid de unge som tør å ytre seg klarest med sine forventninger til de som styrer skuta. Og som vanlig er det de eldre som ikke tar dem på alvor.

16 år gamle Greta Thunberg ble nylig kåret til Årets Kvinne i Sverige, og ikke uten grunn. Hun startet en global bevegelse, da hun istedenfor å være på skolen, satt utenfor Sveriges parlament i august i fjor med et skilt hvor det stod «Skolestrejk för klimatet». Siden da har hun blitt en internasjonal inspirasjon for unge som er lei av å vente på handling fra politikerne mens kloden vår koker.

I dag, fredag 15. mars, og flere fredager fremover skulker de unge skolen, ikke for å henge på kjøpesenteret eller dra på kafé. I dag skulker de fordi de ønsker å arve en levelig jord og krever at politikere tar det ansvaret som kreves for å holde global oppvarming under 1,5 grad. Skolestreik for klimaet arrangeres nå i 98 land og på 1325 ulike steder, og antallet stiger mens dette skrives.

Krever handling nå

Miljøpartiet De Grønne står sammen med ungdommen. Vi krever politisk handling nå. Denne gang har vi ikke tid til å vente på at neste generasjon skal rydde opp etter oss. Høstens valg blir helt tydelig et klimavalg. Ikke la vår ungdom stå alene.