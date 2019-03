Politiet må ivareta sikkerheten til sin øverste sjef

Samtidig representerer denne saken noe langt mer alvorlig – den er i ferd med å sette politiets evne til å løse viktige oppgaver på en ny prøve.

Som en del av almennheten har jeg selvfølgelig ikke innsikt i hvilke instrukser som justisministeren selv har gitt politiet mht. til å ivareta sikkerheten til egen bopel og familie. Men det forventes uansett at politiet alltid arbeider proaktivt ved mistanker eller tegn til anslag mot myndighetspersoner.

Langmodighet

Prinsipielt skal politiet kunne avverge anslag mot våre viktigste representanter rundt Kongens bord og andre, mens anslaget er på forsøksstadiet. I denne saken synes det de facto å være en merkelig langmodighet når det kan gjennomføres anslag gang etter gang.

Hendelser av denne typen reiser spørsmål med betydning for politiets omdømme. Samfunnet tar det for gitt i et demokratisk samfunn, at politiet kan ivareta sikkerheten til sin øverste sjef.

Videre blir det svært uheldig hvis det får feste seg et inntrykk at statsråder og nærmeste families faste bopel, kan være gjenstand for sjikanering eller skadeverk. Og det synes underlig at det er mulig å gjennomføre fem anslag mot statsrådens bopel uten at gjerningspersonen straks pågripes.

Særskilt årvåkenhet

Sjikanering og skadeverk er fullstendig respektløst mot utøvende makt i Norge, enten det skjer sentralt i Oslo eller lokalt i Stavanger. Det er imidlertid nå nødvendig med særskilt årvåkenhet mot en ny trend, der sjikanerende handlinger griper inn i politikeres private sfære. Og i Oslo vil det være særdeles uheldig om dette får gjenta seg mot justisministeren enda en gang.