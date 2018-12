Norske kyr i verdenstoppen når det gjelder helse

I innlegget «Veganer-alarmen ringer: Budbringeren må skytes! Fort!» kommer Alf Berg med uforbeholden støtte til blant annet veganer Samuel Rostøl som han mener er en budbringer av sannheten. Mot slutten utfordrer han meg til å møte veganerne i debatt. Det har jeg gjort før og det gjør jeg gjerne igjen.

Vi i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) diskuterer gjerne det som har med nettopp melk og meieriprodukter å gjøre.

La oss starte med det vi er helt enige om. Vi er enige i at debatten omkring mat og drikke bør være basert på fakta. Og hvis man kun ser på fakta, er det faktisk ikke vitenskapelig grunnlag for å si at melk ikke er sunt. Vi er et opplysningskontor for meieriprodukter og er derfor stolte av å fremme melk og meieriprodukter som en del av et sunt kosthold. Vi jobber med produkter som er sunne for folkehelsen i tråd med de norske kostrådene. De offisielle kostrådene er basert på anbefalinger fra Norges fremste ernæringseksperter.

Nulltoleranse mot netthets

Videre er vi enige om at det ikke bør være noen toleranse for hets verken på nett eller i møte mellom meningsmotstandere. Her må vi alle ta ansvar. Det er nemlig ikke bare veganerne som opplever ufinheter på nett. Vi i Melk.no har for eksempel mottatt mange krasse kommentarer fra noen få, men høylytte stemmer på nett som velger et vegansk kosthold. Vi har blant annet opplevd at ansatte har blitt navngitt og uthengt som prostituerte for meieriindustrien på sosiale medier. Mistenkeliggjøring til tross for at vi er klinkende klare på at vi er en bransjeaktør som jobber på oppdrag for den norske melkebonden.

En mistenkeliggjøring som Berg bygger oppunder ved å skrive at navnet vårt er «feil», og at vi ikke har som oppgave å opplyse «men å selge så mye melk vi klarer å svelge unna». En ganske kraftig formulering fra en person som maner til en sivilisert debatt.

Stol på myndighetenes kostråd

Her kommer noen andre ting vi og Berg antageligvis er enige om

Vi er enige i det første kostrådet fra Helsemyndighetene som blant annet sier at det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert og som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn.

Vi er enige i at matproduksjon må drives på en mest mulig etisk og bærekraftig måte.

Det vi er helt uenige om, er påstanden om at melk er et «manipulert kosttilskudd hvor de fleste mikronæringsstoffene tilsettes i kuenes fôr.» Dersom Berg hadde tatt seg tid til å sjekke fakta, ville han raskt funnet ut at f.eks. jod tilsettes kuenes kraftfôr for å sikre dyrenes helse. Som en bonus har dette ført til at melk og meieriprodukter i dag er den største jodkilden til i kostholdet vårt.

Ellers kan det nevnes at norske melkekyr er i verdenstoppen når det gjelder dyrehelse, og at en rekke initiativ kontinuerlig gjennomføres for en stadig bedre dyrevelferd for de norske kyrne.

Et lite hjertesukk

Tilslutt et lite hjertesukk. Over 800 millioner mennesker i verden sulter. Her i Norge sitter vi på den ytterste spissen på Maslows behovspyramide. De aller fleste av oss har den enorme luksusen at vi faktisk har et valg om hva vi vil spise eller ikke spise. Velger du vegansk, er det helt flott. Vi håper at du kan godta at ikke alle tar det samme valget.

Vi slår gjerne av en prat med både budbringere, meningsfeller og meningsmotstandere.