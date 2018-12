Etisk og forsvarlig dyrehold er viktig

Den 6. desember skrev Alf Berg en kronikk i Aftenbladet om veganere og deres syn på kjøttspising og uetisk dyrehold. Det poengteres at han selv ikke er veganer, men han talere likevel deres sak med patos. Mye av det han sier i kronikken er jeg enig i, men problemet er at veganernes forslag til løsning kanskje ikke er det beste.

Vanskjøtsel i svinebransjen

Det veganerne setter søkelys på, er noe vi alle burde være opptatt av; nemlig etisk og forsvarlig dyrehold. Det er hevet over enhver tvil at moderne kjøttindustri ikke på noen måte oppfyller disse kravene. Som Berg påpeker har det vært flere tilfeller av grov vanskjøtsel i svinebransjen, og mange av de store melkegårdene holder kyrne i fjøs året rundt, og kalvene blir tatt fra moren like etter fødselen. Dette er fakta det ikke er noen vits i å diskutere.

Det jeg imidlertid sliter med å være enig i, er når griser blir sammenliknet med tre år gamle barn. Dette polemiske grepet er en måte å menneskeliggjøre dyr på, for å få oss til å føle mer empati enn vi kanskje naturlig gjør med dyr som oppleves som veldig annerledes enn oss selv. Det burde ikke være nødvendig.

Er ikke som barn

Dessuten er det misvisende. Griser, kyr, høner, geiter, sauer og andre husdyr er, på tross av en viss intelligens, ikke som barn. De har andre behov enn oss mennesker, og de bøndene som er i stand til å gjenkjenne dyras iboende behov og naturlige instinkter, og legge til rette for at de kan leve slik naturen mente det, er gode bønder.

Slike bønder er det foreløpig ikke så mange av her i Norge, men heldigvis blir det stadig flere. De driver ikke kjempedigre bruk, men satser på små enheter, gjerne med forskjellige dyr som går på utebeite året rundt og får utfolde seg slik dyr gjør i naturlig tilstand. Kjøttet fra disse dyra kan ikke konkurrere økonomisk med kjedenes lavpriskrig, og takk og pris for det! Hvis vi alle begynte å kjøpe dette kjøttet, ville vi ikke ha råd til å spise kjøtt på langt nær så ofte som vi gjør nå. Og det ville vært en fordel for både helsa vår, dyra som ville fått mye bedre levekår, og ikke minst miljøet.

For den som er interessert i å lære mer om en slik måte å drive kjøttproduksjon på, kan jeg anbefale å ta turen til Bryne i helgen 15 – 16 mars 2019. Der skal blant annet en amerikansk bonde ved navn Joel Salatin holde foredrag. Familien Salatin har drevet husdyrhold på en etisk og bærekraftig måte i mer enn femti år, og har omformet et tidligere forgiftet, erodert og ødelagt stykke land til en frodig oase i et av verdens mest industripregede landbrukssystemer, nemlig det amerikanske.

Toppen av næringspyramiden

Kanskje burde også en og annen veganer ta turen dit? Spesielt hvis de er leie av å ta B-12 tilskudd, noe de må, ettersom det er umulig å få det vitaminet i seg bare gjennom et vegansk kosthold. Det i seg selv er grunn god nok til å påstå at vegansk kosthold ikke er naturlig tilpasset oss mennesker som, enten vi liker det eller ei, befinner oss på toppen av næringspyramiden. Vi er gjennom evolusjonen tilpasset å skulle spise både vegetabilske og animalske næringsemner. Men at vi på veien har mistet evnen til å føle takknemlighet og ærefrykt overfor dyret som har måttet bøte med livet for at vi skal få spise oss mette, det er i grunnen bare trist.