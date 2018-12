Oljeeventyret kom ikke av seg selv

Norge er verdens beste land å bo i og det har vi mange å takke for. I et leserinnlegg 5.12. gir Idar M. Herland (Ap) eget parti all ære for oljeeventyret og hvordan Norge ble verdens beste land. Han sammenlikner Høyres politikk med de tidligere sosialistparadisene Kongo, Angola og Brasil, og påstår at vi ikke bryr oss om regler. Det er godt Herland ikke er historiker, for hans historieskriving hadde stått til stryk på enhver eksamen.

Flere partier deler æren

Dyktige fagarbeidere, offensive bedrifter og politikere fra flere partier deler æren. La oss først minnes at det var med en borgerlig regjering oljeeventyret startet. Lille julaften 1969 kunne Phillips Petroleum ringe Industridepartementets nyopprettede oljekontor og bekrefte funnet av Ekofisk. Det lå derfor noe ekstra bak da industriminister Sverre Walter Rostoft (Høyre) ønsket sine medarbeidere god jul.

Et bredt politisk flertall laget smarte regler.

Det norske oljeeventyret var noe nytt for myndighetene, men Stavangerordfører Arne Rettedal (H) var trygg på hva som måtte til. Han så en glimrende mulighet, og bidro til gode reguleringer og tilpasninger for at oljeselskapene skulle velge Norge og Stavanger.

Et bredt politisk flertall laget smarte regler. Både «de ti oljebud» om en bærekraftig forvaltning av ressursene til glede for fellesskapet, og etableringen av Statoil, fikk enstemmig støtte i industrikomiteen på Stortinget. Dermed var grunnlaget lagt for en ansvarlig forvaltning av ressursene. Trepartssamarbeidet, som er unikt for Norge, ble også viktig.

Etter flere år med Ap måtte vi vente til 1985 og Willoch-regjeringen før petroleumsloven trådte i kraft. Den borgerlige regjeringen sørget for at myndighetene og industrien fikk klare ansvarsforhold. Vi gikk fra detaljregulering til mer målorientert styring av næringen. Det banet vei for en rivende utvikling.

Høyre har, i motsetning til hva Herland hevder, aldri sagt at det norske oljeeventyret er flaks. Norge har opparbeidet seg en nasjonalformue og jobber gjennom hardt arbeid, gode industriarbeidere, dyktige bedrifter og fornuftige myndigheter. Samtidig er vi heldige som har disse ressursene. Det påhviler oss derfor et ekstra ansvar for å ta ledertrøyen i kampen mot fattigdom og klimautfordringene.

Fremtiden

Vel så viktig som å se tilbake på historien, er det å se mot næringens fremtid. Ap-alliansen SV, MDG og Rødt vil alle kaste næringen på dør. I sine budsjett skroter de leterefusjonsordningen, som gjorde at vi fant Johan Sverdrup-feltet og får inn om lag 1300 milliarder i inntekter.

For Høyre er det uaktuelt å legge ned vår største næring. Vi vil heller bruke inntektene til å bygge opp flere grønne jobber. Høyre skal sikre en ansvarlig og forutsigbar politikk for trygge jobber og fremtidens velferd!