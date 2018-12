Ikke alle løsninger har vært like gode for oss som sykler daglig. Endringer kan plutselig være gjort fra morgen til ettermiddag i anleggsperioden til Ryfast. Men det skal sies at bilistene har vært flinke å ta hensyn til syklistene.

På NRK lokalen 14. nov. ble det sagt at antallet syklister er steget kraftig i Stavanger-området siden bomavgiften kom. 37.000 syklister er blitt talt gjennom tellestasjoner i okt. mnd. Med flere og uerfarne syklister, har også sykkelulykkene økt.

Farlig sykkelskur på Engøy

Tilbake til sykkelforholdene på Hundvåg. Ved busskuret på Engøy er det bare en god meter bredde. Når to sykler møter hverandre her, hvem har da vikeplikt, den som kommer i nedoverbakke i full fart (i minst 30 km/t), eller den som kaver seg oppover i motbakke? Når en så kommer til betongsøylene ved disse mindre broene, går disse søylene så langt ut at det ikke er mulig å passere hverandre. Derfor et spørsmål til kommunen eller Vegvesenet: Er det ikke mulig at alle syklister sykler på høyre side mot byen og høyre side hjem igjen? Flere syklister kommer i motsatt kjøreretning og skaper vanskelige situasjoner. Nå er det blitt bedre forhold i Hundvågkrossen på den nye sykkelveien og gangbroen vi har fått, der vises det hvor gående skal gå og de syklende skal sykle til og fra. Sykkelulykkene skyldes flere syklister, men ikke tilrettelagte sykkelstier/veier.

Jeg har enda et spørsmål til kommunen: Hva er uforsvarlig sykling eller uforsvarlig fart i nedoverbakke? Flere av de som kommer syklende mot Hundvåg kommer i nedoverbakke i over 30 km/t. Vi er ganske forsvarsløse, vi som er litt forsiktige. Selv er jeg en av de uheldige som nylig ble truffet av en fartsynder i nedoverbakke og havnet på SUS i ambulanse.

Vegsperrer i små bakker

Er det ikke mulig å sette opp en sperre på halvdelen av fortauet nederst av broene, slik at alle syklister må sykle forsvarlig? Selv sykler jeg til Stokka, der er det vegsperrer i små bakker flere steder. Det kan dreie seg om en liten helling på 5 prosent nedoverbakke, sperring er blitt satt opp. Mens på Hundvåg er det bare å sette utfor. Glad jeg slipper å stå på Engøy å vente på bussen. Faren er stor for å bli truffet av en syklist i 30 km/t. i nedoverbakke. Når kommer det det sperre for å redusere farten her?