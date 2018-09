Overskriften er oppdatert, fra «Alle bør betale etter evne».

Aftenbladets nettutgave har de siste ukene gitt oss en historisk oversikt av bompengeutviklingen på Nord-Jæren. Avisens fortelling starter for åtte år siden. Historien går imidlertid noe lenger tilbake. Bomstasjonene på Nord-Jæren åpnet den 20. april 2001, med differensierte takster halve døgnet fem dager i uka, og fri ferdsel resten av tiden. For den som forhåndskjøpte mange turer var rabatten betydelig.

Tidligere var det forsøkt med bompenger på Bybrua. Den ble bygget under forutsetning av bompenger. Men var knapt åpnet i 1978 før protestene startet. Etter betalingsnekt og flere rettsrunder valgte bystyret i Stavanger noen år senere, med relativt knapt flertall, å gi slipp på bompengene.

Innser situasjonen

Folk skjønner at det koster å bygge veier. Folk forstår behovet for fremkommelighet, og at store konsentrasjoner av eksos kan være både ubehagelig og helsefarlig, og at en ønsker å regulere bytrafikken. Noen mener sågar at vår hjemlige produksjon av CO₂ påvirker vær og klima, og er årsak til både vinterstormer og fint sommervær. Uansett, stort sett innser folk situasjonen og problematikken, og vil ta samfunnsansvar. Inkludert det å reise mer kollektivt. Men altså, likevel protesteres det.

Avtalejus

Innlegget i Aftenbladet 20. september tar imidlertid kaka. Der trer lederen for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten, Høyre, inn på arenaen med klar melding til lokale opprørere og lokale beslutningstakere: «Bindende avtaler kan ikke skrotes». Som motpart til folket her vest, truer han, og reduserer problematikken til avtalejus. Søkelyset flyttes fra de som rammes, til formalia omkring avtaler og vedtak. Selvfølgelig skal det opptres ryddig, det er imidlertid den minste utfordringen. Om politikeren bare ville lytte.

Vi har lang erfaring med å betale avgifter, også i henhold til bruk. Bensinavgiften er bare ett eksempel. Den har vi til en viss grad lært oss å akseptere. Likeledes tilsier barnelærdommen at fellesgodene tar vi via skatteseddelen. Det sitter i ryggmargen, selv om vi de siste tiårene også har fått veibommene som en gjøkunge i denne solidaritetstenkningen. Vi har likevel til en viss grad lært oss å akseptere bommene i tilfeller hvor ferjer erstattes med tunnel eller bru. Selv om altså Bybrua i bompengenes barndom etter hvert kom seg unna.

Mindre administrasjon

Bomringene på Nord-Jæren har imidlertid en helt annen bakgrunn. Her er det ikke brukerne av det nye som betaler. Bare noen av disse: De som tilfeldigvis bor litt forkjært i forhold til arbeidsplass eller fritidsaktivitet, eller som skal litt på tvers i en for lengst etablert infrastruktur. Og hva er det så disse utvalgte skal betale for? Joda, veier er med i pakken, men også anlegg som kommer de som bruker beina, sykkel eller reiser kollektivt til gode. Det vil si oss alle. Så hva er da mer naturlig enn at vi alle betaler, etter evne over skatteseddelen. Eller kanskje bruker mer av inntekter som i dag går til utenlandske verdipapirer med et tapspotensial lik flere veibudsjett. Bonusen er alle administrasjonsmillionene som så kan gå til infrastruktur.

Se etter andre løsninger?

Dette løser imidlertid ikke eksosproblemene i Kannik noen ettermiddagstimer i uka. Men kanskje vi kan se andre veier etter den løsningen? I tillegg til kollektivløsninger som gir merverdi, til teknologien. Enten ved at bilene slipper ut mindre. Der er vi kommet langt. Eller at vi i kritiske situasjoner sluser deler av trafikken alternative ruter. Å lage ringer hvor den som er innenfor kan forurense i massevis, gratis, mens den som tilfeldigvis må krysse en politikerkonstruert grense, betaler for gilde, lyder ikke særlig smart, i Smartbyen Stavanger.