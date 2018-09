Lyse Elnett AS planlegg ny hovudkraftline frå Veland i Strand kommune til Hjelmeland (Pundsnes). Det trengst større kapasitet og forsyningstryggleik til Hjelmeland transformatorstasjon. Eit alternativ, 1.0, er lagt langs eksisterande kraftline som går over Årdalsfjorden til Nessa, Hetlandsbygda og til Hjelmeland. Eit anna alternativ, 1.2, kryssar ikkje fjorden, men går langs fjelltoppane på sørsida av Årdalsfjorden, ned den bratte dalsida på Svadberg, kryssar nedre Årdal, og held fram nordover, aust for, over, eller vest for Heståsen (Melsåsen), over Riskedal, Ingvaldstad og vidare til Hjelmeland.

Mastene blir større og meir dominerande enn vanlege trestolpar. Grunnen for å bygga ny hovudkraftline rundt Årdalsfjorden, i staden for over fjorden, seiest å vera at dette aukar forsyningstryggleiken til transformatorstasjonane i Årdal og Hjelmeland. Årdal vert i dag forsynt via ei kraftline på nordsida av Årdalsfjorden frå hovudlina på Nessa.

Er dette ei god nok grunngjeving?

Nei, kraftlinealternativ 1.2 aukar ikkje forsyningstryggleiken, tvert i mot. Alternativ 1.2 aukar lengda på kraftlina. Ved å gå opp i høgdene langs sørsida av Årdalsfjorden vert det vesentleg større og oftare snøfall og vindpåkjenningar på kraftlina enn langs den lågare linetraseen som vert brukt i dag (alternativ 1.0). Alternativ 1.2 får svært vanskeleg tilkomst opp den bratte Svadberglia både i anleggstida og ved seinare vedlikehald og reparasjonar. Her er ikkje bilvegar, berre korte traktorvegar.

Særs skjemmande

Alternativ 1.2 vert særs skjemmande og skadeleg for landskapet og arealbruken i området. Ei brei kraftgate vil rasera både naturskog og planteskog. Ned den bratte fjellsida på Svadberg vil kraftgata bli særs synleg for alle som bur og ferdast i nedre Årdal. Dei store mastene og kraftgata vil dominera utsynet frå bustadfeltene både i Bøen og Melslia. På Svadberg vil kraftlina anten kryssa eit stort fornminneområde, jordbruk og bustadhagar, eller det nyaste industriområdet og det lokale skogkledde turområdet ved elva.

Området mellom Årdalsfjorden og Målandsdalen og Tysdalsvatnet er eit sjeldan artsrikt og stort naturområde med få og små inngrep. Her er rådyr, hjort, elg, skogsfugl, m.m. I den bratte Svadberglia hekkar ugler, havørn, hønsehauk og mange mindre fuglar. I området hekkar også måkar svaner, ender, tjeld, med fleire. Kraftliner og fugleliv er ein dødeleg kombinasjon. Kraftgate og kraftline i dette naturområdet er ikkje berre særs skjemmande men skadeleg og øydeleggande for naturmangfaldet og miljøverdiane.

Til gode for storsamfunnet

Lyse AS sin kraftproduksjon frå Årdalsvassdraget har i over 60 år fått føre seg utan pålegg om minstevassføring i elva, slik konkurrerande kraftselskap har hatt pålegg om i mange tiår. Reduksjonen av vassføringa i Årdalselva har prega landskapet sidan 1950-åra. Bygda ofrar framleis vassdrags- og landskapsverdiar til gode for storsamfunnet.

Bygging av store og dominerande kratliner både i sør og nord, og tvers over dalen, er eit altfor stort og urimeleg tilleggsinngrep i Årdalsbygda. Lyse Elnett AS må fjerna alternativ 1.2 frå den vidare planlegginga av ny kraftline mellom Veland og Hjelmeland.