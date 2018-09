Hva er en region? Slik det beskrives i problematikken omkring Viken og Finnmark er det et område mindre enn en nasjon og større enn en kommune. Basta. Men er ikke en region det samme som et fylke da? Noe vi altså allerede har? Og hva er det egentlig som skal reformeres – og hvorfor det da?

Noen vil altså forandre på fylkenes «regionale» størrelser (med frivillig tvang), og det skal altså skje etter at en bråte med kommuner har slått seg sammen – til større kommuner (med frivillig tvang).

Hva er en reform? Martin Luther startet noe som gjorde kristendommen mer human. Det ble en religion-reform. Sekulariteten vant fram. Himmel og helvete fikk redusert betydning. Derfor er begrepet reformasjon noe positivt for oss – og derfor kan begrepet reformasjon brukes som et lureord for å få oss til å tro at også regionreform er noe positivt å se fram til. Men regionreform er ikke det samme som religionsreform. Langt i fra.

Region + reform

Om nå behovet for en reform virkelig var reelt, ville det ikke da være bedre å gå ut fra kommuner og fylkers «individuelle» behov og opplevde utfordringer? Etter at folket og næringslivet hadde signalisert behovet. Hva om man da spurte etter områdenes særpreg? F.eks.: Hva er det de lever av i den og den kommunen? Hva slags næringsvirksomhet passer i det og det området? Er det logistikken mellom bolig og arbeidsplasser som kan forbedres osv.? Kan det hende at de som bor i «områdene» vet bedre hvor skoen trykker enn politikerne?

Neida. Politiske ledere har bestemt at det passer best med 11 (elleve) fylkesregioner i Norge. Det blir en god del færre enn det er nå. Så da må det jo bli bedre? Makan til management! Det må være NMP. New Management Planning er et «filosofisk» ledelsessystem som går ut på gjøre ledelse til et eget fagfelt hvor lederne ikke lærer noe som helst annet enn å lede (!?). «Lederne» trenger altså ikke vite noe om hvordan mennesker, bedrifter, regioner og nasjoner virker. De trenger bare å vite det de har lært om «å lede». I all sin enkelhet har de lært at store enheter er bedre enn små, og sentralisering blir da det samme som effektivisering. Endring er i seg selv alltid noe positivt, selv om det skulle bli til det verre – for alle de som måtte endre seg. Lederne går fri. De kan bare finne noe annet å lede. Hvem er de til for – lederne? Folket, som de leder, eller seg selv (som elitistiske globalister)?

Hva blir det neste?

Er Norge også en region? Altså et område som er lite i forhold til noe langt større. For eksempel Europa. Er det den hesten som egentlig er ute og traver igjen? EU? Er det Norge som skal «reformeres» inn i EU? Og deretter EU som enda en «region» i det globale «systemet»? Er det egentlig dit de vil, globalistene i storting og styringsverket vårt?