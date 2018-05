Det skal være trafikksikkert å arrangere sykkelritt

Sykkelritt arrangeres som regel på offentlig veg, som er åpen for alminnelig trafikk. Statens vegvesen er opptatt av trafikksikkerheten både for deltagere, vakter og andre trafikanter.

Nødvendig med kunnskap

Tidligere hadde privatpersoner ikke lov til å regulere trafikken under sykkelritt. For å kunne tillate private vakter i trafikken, er det helt nødvendig med kunnskap om hva oppgaven innebærer. Sykkelrittforskriften, som trådte i kraft i 2016, legger opp til at sykkelorganisasjonene selv eller trafikkskoler kan gjennomføre opplæring av vakter.

Kravene til stasjonære vakter er ni og en halv times undervisning. Av disse kan sju timer gjennomføres digitalt hjemmefra. To og en halv time av kurset krever fysisk oppmøte.

Det gjennomføres om lag 500 ritt på norske veier årlig, og de fleste foregår på trafikkerte veier der også andre trafikanter ferdes. Derfor er det svært viktig å ivareta trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikanter.

Sykkelrittarrangører som sliter med å få nok vakter kan legge opp til mer skilting, de kan gjøre andre trasévalg og de kan gjøre mer bruk av rundløyper. I tillegg kan de i større grad bruke forkjørsveier, og de kan søke om politivakthold.

Positive til sykkelsport

Vi i Statens vegvesen ønsker å stimulere til mer bruk av sykkel. Derfor er vi positive til sykkelritt og sykkelsport, og vi ønsker å gjøre det tryggere for alle som er på eller ved vegen der rittene arrangeres.