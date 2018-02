Selvtilfredshet er risikofaktor i oljeindustrien

En viktig erfaring fra storulykker og hendelser med storulykkepotensiale i oljeindustrien er at en i ettertid konkluderer med at det var signifikante gap mellom det ledelsen i enheten trodde var under kontroll og det faktiske forholdet. Et slikt gap i et eller flere konkrete tilfeller kan være en indikasjon på at tilsvarende gap er situasjonen for selskapet generelt, uansett område.

Disse gapene er en utfordring for ethvert selskap å lukke fordi de representerer en risiko i hverdagen og tap av beskrevne muligheter for verdiskapning. Det å lukke gap, inneholder alle de elementene som er nødvendige for sikker og effektiv drift, verdiskaping, læring og kontinuerlig forbedring.

Dersom informasjon ikke er fullstendig og reell, kan ledelsen bygge antagelser og beslutninger på sviktende grunnlag.

Hvordan gap oppstår:

En operativ virksomhet som har styring av risiko som sin hovedoppgave må innse at dette dreier seg om å sikre balanse mellom struktur og kultur. Der struktur er beskrevet ønsket adferd i et styringssystem og kultur er faktisk adferd i organisasjonen.

De tyngste beslutningstakerne i et selskap kan ikke ha detaljkunnskap om hvilke mekanismer som påvirker leveransene i organisasjonen. Gapet mellom det ledelsen tror er under kontroll og det faktiske forholdet kan derfor være et resultat av informasjon ledelsen får gjennom linjen over tid. Og et resultat av hvilken informasjon ledelsen etterspør, evaluerer og belønner organisasjonen i forhold til. Dersom informasjon ikke er fullstendig og reell, kan ledelsen bygge antagelser og beslutninger på sviktende grunnlag. I tillegg kan ledelsen over tid feilaktig kommunisere nedover et bilde av organisasjonens robusthet som kan bidra til selvtilfredshet, den største fienden vi møter i oljeindustrien hver dag. Det ultimate eksempelet på dette er Deepwater Horizon katastrofen der det i rapporten til president Obama konkluderes med at: «The Deepwater Horizon disaster exhibits the costs of a culture of complacency.»

Læring:

Struktur har ingen egenverdi i seg selv. Ønsket adferd beskrevet i et styringssystem har ingen verdi før det blir faktisk adferd.

Etter ulykker og hendelser er alle opptatt av å lukke gap mellom struktur og kultur. Men dersom problemet er manglende etterlevelse av de krav og forventninger som allerede foreligger, hjelper det ikke å lage nye. Produseres det store mengder med ny struktur gjennom krav, tiltak og kampanjer ender en opp i en ond sirkel der ubalansen struktur/kultur blir stadig forverret og muligheten for å reversere utviklingen og gjenskape balanse blir stadig vanskeligere. I et verst tenkelig scenario kan en slik utvikling bidra til ulykker fordi det blir så mange forskjellige initiativer å kommunisere at det oppstår forvirring om hva selskapet egentlig vil.

Hvordan lukke gap:

Løsningen for å lukke gap, er å få organisasjonen til å etterleve, forenkle og forbedre det som er beskrevet av krav og forventninger og nøkkelen til å få det til er lederskap og samhandling. Styringssystemet beskriver «hva», organisasjonen skal beskrive «hvordan» Derfor er det kun leder sammen med et lag som når oppgaver løses, kan sikre at struktur blir kultur.

Det forutsetter at ledere på alle nivå har solid virksomhetsforståelse og trener laget i risikostyring som en del av det å løse oppgaver på. Slik trening er også en måte for lederen å observere gap på i egen enhet, og lukke disse før de blir hendelser. Leder som trener og veileder på denne måten, utøver et proaktivt lederskap som effektivt kan hindre ulykker, sikre balanse mellom struktur og kultur og bedre kontroll over virksomheten.

Oppsummering:

Oljeindustrien har bygget seg opp med tunge strukturer for styring, på bekostning av en kulturell dimensjon. På veien har noen grunnleggende elementer i lederskap og samhandling forsvunnet til fordel for ledelse og administrasjon. Resultatet er at en ikke tar ut det fulle potensialet i den menneskelige ressurs i forhold til å sikre kontroll over virksomheten. Oljeindustrien må derfor forsterke den kulturelle dimensjonen. Lederskap er nøkkelen. Leder skal gjennomføre prosesser som fører fram til gode resultater, noe som er mye mer bærekraftig enn vektlegging av KPI-styring og fokus på resultatet direkte.