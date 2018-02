Sist lørdag leste jeg først Loggen på side 2. Der står at avisen vil satse mer på næring og finans, vel og bra! Men hvorledes? Allerede på avisens første side presenteres et megaportrett av Alfred Ydstebø, deretter en omfattende reportasje på side 10 og 11. Det hele med stil og innhold nær opp til misjonærrapportene vi kunne lese i Aftenbladet for et par tiår siden. En enøyd hyllest av Alfred Ydstebø, som bygger Stavanger og hjelper barn i Libanon!

Det siktes høyt

For mange som virkelig satser på internasjonalt hjelpearbeid, ofte med fare for liv og helse, må det være underlig å lese om Ydstebøs Libanon-engasjement. Han drar ned, ofte alene, operer der et par dager, vender så hjem til sin overflod og mange prosjekter. At kommunens næringssjef, tilknyttet reportasjen, uforbeholdent omfavner det hele og ellers hva han bedriver i byen, minner om forhold som i hvert fall jeg er redd for at skal få feste i vår by: En «salig» blanding av markedsføring, rå kommers og humanitært arbeid.

Aftenbladet skriver i sin logg om Ydstebøs entreprenørvirksomhet: «Pengene han tjener på dette, bruker han til å hjelpe barn og unge i Libanon.» Kanskje noen da tenker, la mannen endelig tjene mest mulig – neppe, folk er nøkterne – selv om et knapt politisk flertall skal ha sagt ja til å la ham bygge 26 etasjer på Misjonskirkens tomt i St. Olav. Nå kan det ifølge Ydstebø likevel bli til at han «bare» bygger 19 etasjer, i så fall mer enn en dobling av hva tomten var tiltenkt, og «bare» noen få etasjer høyere enn St. Olav-blokkene. Dette tjener bare Base Property, i form av en særdeles lettjent merinntekt. Ydstebø presiserer at han er veldig opptatt av å drive «byutvikling på den rette måten». Og sier videre: «Bygget vil ta utsikt, skyggelegge og skape vindkanaler, men alternativet er at ingenting skjer i sentrum.» Hvem tror på en slik bløff? Må sentrum gjøres mer utrivelig for å lykkes?

Det er mange forhold knyttet til Hermetikken som ikke minst stiller Stavanger kommune i et dunkelt lys.

Hermetikken

Næringssjefen skryter i sin kommentar av Base Propertys prosjekt, Hermetikken, kanskje litt tidlig, bare Laboratoriet er ferdig restaurert. Det framstår som velgjort. Men det er mange andre forhold knyttet til Hermetikken som ikke minst stiller Stavanger kommune i et dunkelt lys.

Rogalands Avis presenterte 24.01. en kritisk kronikk knyttet til prosjektet: «Hvem eier Hermetikkparken», skrevet av forfatter Arild Rein. Kommunen har solgt to bygninger der pluss en to dekar stor tomt, til meget lav pris. Det åpner selvsagt muligheter for eiendomsutvikler til å hanke inn en stor merverdi. Tap av fellesskapets verdier omgjøres til inntekter for Base Property. Det hadde vært å vente at kommunens næringssjef hadde ligget lavt i denne sammenheng. Riktignok sier hun: «Vi i kommunen er opptatt av at de signalbyggene vi har i byen skal bli behandlet med nøysomhet og respekt.» Det lyder lovende tatt i betraktning at politikerne i 2014 vedtok at Hermetikkfagskolen kunne rives dersom en kjøper ønsket det. Det avstedkom et ramaskrik og bystyret tok til vettet og vernet bygget.

Står i sterk kontrast

Næringssjefens presisering av nøysomhet står ellers i sterk kontrast til at boligene i Nye Hermetikken i følge et annet oppslag i Aftenbladet, vil koste opp mot 30 millioner, enda flere rikinger til Eiganes. Så får vi se hvor mye de vil betale for å bli naboer til Kongen og ha Ledaalparken som hage.