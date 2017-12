Jerusalem er i fokus for oppmerksomheten; USAs president Trump sier Jerusalem skal være hovedstad i Israel, og han vil flytte USAs ambassade til byen.

Det er i strid med internasjonal rett. Og brudd med FNs vedtak. Jerusalem er okkupert by, ulovlig tatt av Israel. Det skal ikke aksepteres og godtas.

Med sitt ståsted fremmer de uro, og kan på sikt bidra til krig.

Kristne velgere i USA

Hvorfor dette innspill fra Trump? Han trenger velgerstøtte og har spilt ut Jerusalem-kortet for å få støtte fra amerikanske kristne. Mange av dem jubler nå, i glede over Jerusalem og Israel, slik de ser den aktuelle situasjonen i lys av Bibelen. De har sine egne referanser, disse kristne, bortenfor internasjonale lover.

Med sitt ståsted fremmer de uro, og kan på sikt bidra til krig.

Kan vi be om en kommentar, nå som verden fordømmer Trump: Hva mener disse kristne nå? For FN eller for Trump?

Framstående kristne i Norge

Dette gjelder ikke bare amerikanske kristne; vi har dem her hjemme også. De fremfører særinteresser ut fra bibelsk tolkning, på siden av internasjonale normer, og støtter den selvtekt Israel driver som underbygger uro og krig.

«Flytt Norges Israel-ambassade til Jerusalem!» Det var opprop fra kristne ledere her hjemme allerede for flere år siden, som i et debattinnleg i Vårt Land 19. desember 1995. Blant underskrivere av oppropet var: stortingsrepresentant og senere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF), generalsekretær i For Bibel og bekjennelse (FBB) Helge Aarflot (nå død), stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle (KrF), stortingsrepresentant Carl I. Hagen (Frp), tidligere statsminister Lars Korvald (KrF; nå død), tidligere utenriksminister Kåre Kristiansen (KrF, nå død), stortingsrepresentant og senere statsråd Jon Lilletun (KrF, nå død), og KrF-politiker, tidligere generalsekretær i Norsk Luthersk Indremisjonsselskap (nå Normisjon) og forstander ved Diakonissehuset Gunnar Prestegård, for å nevne noen.

Kan vi be om en kommentar, nå som verden fordømmer Trump: Hva mener disse kristne nå? For FN eller for Trump?